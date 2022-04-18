Британские наемники или жители Мариуполя. На кого могут обменять Медведчука

Задержанный на Украине политик и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять себя на «защитников Мариуполя» и тех, кто не может покинуть город. В то же время телеканал «Россия 1» показал двух взятых в плен на Украине граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Эслина, которые попросили Бориса Джонсона помочь обменять их на Медведчука.

Украинский политик и глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому, попросив обменять его на пленных военнослужащих Украины и жителей Мариуполя.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

СБУ утверждает, что в Мариуполе, по разным оценкам, «остаются около 120 тыс. мирных жителей», а также бойцы батальона «Азов» и военнослужащие 36-й бригады морской пехоты.

Обмен на британских наемников

В это же время телеканал «Россия-1» показал кадры с двумя гражданами Великобритании — Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Они попали в плен ВС РФ в ходе боевых действий на Украине. Во время эфира они попросили британского премьер-министра Бориса Джонсона оказать содействие в их обмене на Медведчука.

Первым на видео говорит мужчина, представившийся Шоном Пиннером. Он сказал, что «не до конца в курсе событий», поскольку «много всего произошло за последние пять-шесть недель». Мужчина также обратился к британскому премьеру на английском языке.

«Как я понимаю, господин Медведчук находится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Безусловно, я был бы очень благодарен вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо. Я полностью понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина помочь нашему обмену на Медведчука», — сказал он.

В свою очередь Эслин призвал Джонсона прислушаться к тому, что сказала супруга Медведчука Оксана Марченко.

«Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы он поступил правильно, и вернет Виктора его семье, а нас — нашим семьям», — сказал мужчина.

По данным телеканала «Звезда», Эйден Эслин был в числе «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе. Шон Пиннер впервые был упомянут Народной милицией ЛНР 28 марта, которая заявила, что Пиннер проходил службу в 36-й бригаде морской пехоты.

Жена Медведчука просит об обмене

Суд Львова 16 апреля отправил Медведчука под арест. В этот же день супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту РФ и попросила посодействовать обмену ее мужа и ряда других политических активистов. Она сообщила, что ее муж дал согласие на его обмен и выдачу России, если Москва и Киев достигнут соглашения по этому вопросу.

Марченко также рассказала, что предложила британским властям содействовать в обмене Медведчука на граждан Великобритании, которые, по ее данным, попали в плен российским военнослужащим.

«Я обратилась к родственникам сдавшихся в плен Вооруженным силам России и ДНР поданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой инициировать обмен», — отметила она.

До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа. Марченко объяснила, что у Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда есть рычаги влияния на британские власти.

Готовы ли к обмену Москва и Киев?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что, если Владимир Путин отреагирует на обращение Оксаны Марченко, Кремль сообщит об этом.

Ранее, комментируя предложение об обмене, Песков подчеркивал, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия Москвы в разрешении этой ситуации. Песков также подчеркивал, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ.

16 апреля о готовности обменять задержанного политика на украинских военных заявлял Владимир Зеленский.

«Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно, на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют», — сказал украинский президент.

На Украине против лидера ОПЗЖ возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене, по которой ему грозит наказание вплоть до пожизненного. С 13 мая 2021 года он был под домашним арестом, а в феврале 2022-го покинул свой дом в Киеве. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, а адвокаты политика настаивали, что главу ОПЗЖ эвакуировали в безопасное место из-за угрозы его жизни. 12 апреля его задержали, а 16 апреля суд во Львове арестовал Медведчука без возможности выйти под залог.