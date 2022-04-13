Обменять, дать срок, выбить показания. На Украине думают, что делать с Медведчуком

На Украине активно обсуждают сценарий обмена пойманного оппозиционного политика Виктора Медведчука на тысячу украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе. Возможную передачу одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» допустил сам Владимир Зеленский. В МВД Украины уже поспорили с президентом, призвав сначала «выбить показания» и осудить политика, а только потом передавать России. При этом в Москве о готовности обменять Медведчука на пленных пока не заявляют. Ждать ли передачи украинского оппозиционера России — в материале «Газеты.Ru».

Что известно об аресте

Первые официальные сообщения о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука появились на Украине вечером 12 апреля. Вначале об аресте политика заявил украинский президент Владимир Зеленский, опубликовав его фото в наручниках в соцсетях, а затем эту информацию подтвердили и в СБУ.

Как отметил президент Украины, Медведчук в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста в Киеве и 48 дней скрывался на территории страны. По его словам, политика задержали при попытке покинуть пределы государства, что он якобы попытался сделать в военной форме украинской армии.

«Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену.

Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — отметил Зеленский, добавив, что раз Медведчук надел военную форму, то он вполне подпадает под законы военного времени.

Что касается заявления СБУ, то в ведомстве указали, что задержание политика удалось провести благодаря «молниеносной и опасной многоуровневой спецоперации». По словам главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Медведчук был арестован по поручению президента и теперь не сможет уйти от наказания за свои преступления — в том числе за многолетнюю «работу на Россию».

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При этом предложение Зеленского по обмену оппозиционного политика в СБУ комментировать не стали, но на него ответили в МВД Украины. Так, советник ведомства Вадим Денисенко считает, что такое решение было бы преждевременным в нынешней ситуации.

«Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. <...> Как максимум <...> провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять», — подчеркнул представитель МВД.

Кого хочет обменять Киев

Официально украинские власти пока не предоставили информации, как может выглядеть обмен Медведчука в текущей ситуации.

Однако в СМИ активно обсуждается сценарий с желанием Киева отдать оппозиционного политика в обмен на свыше 1 тыс. украинских солдат, которые сдались в плен российской армии в Мариуполе.

Эту версию поддерживают и ряд политиков. К примеру, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник отметил, что Медведчука могли захватить еще в конце февраля или начале марта и ждать удобного момента для предложения обмена.

«Одет в украинский камуфляж, явно не с его плеча. Значит, его одежда имела совсем не «товарный вид», нужно было переодеть. Натянули, что было под рукой у силовиков... камуфляж, конечно. Ну, и вот подошел момент предъявить. Почему сейчас — информационно забить позор от сдачи Мариуполя», — считает представитель ЛНР.

В то же время бывший коллега Медведчука по партии ОПЗЖ, лишенный мандата и уехавший в Москву украинский депутат Илья Кива также не исключает, что обмен может касаться военных, которые сдались в плен в Мариуполе. Однако, по его мнению, это может затронуть не украинских солдат, а британских наемников.

«Неожиданный приезд [премьера Великобритании Бориса] Джонсона в Киев также мог быть связан и с обговариванием вариантов спасения граждан Великобритании, находящихся в Мариуполе. Вчера в Англии вышла про этих «вояк» в плену статья, а, значит, будет запрос в обществе об их спасении. Джонсону нужен подвиг — под ним шатается кресло. А вечером мы вдруг слышим о задержании Медведчука — лидера «пророссийской» партии, который мог уже давно находиться в заложниках СБУ — как «джокер» в рукаве, ждущий своего хода и молниеносное предложение Зеленского об обмене», — добавил экс-депутат.

Есть ли шанс на обмен

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически воспринимают возможность обмена одного Медведчука на множество украинских военных. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что сам по себе обмен потенциально возможен, но тут необходимо желание России и согласие самого политика.

«Фигура Медведчука важна с точки зрения внутриполитической украинской ситуации, поскольку она сегодня ассоциируется с предательством и сдачей национальных интересов государства.

Однако вряд ли стоит переоценивать фигуру Медведчука с точки зрения российских интересов. Как часть какого-то большого обмена его поменять могут. К примеру, Медведчук вместе с какими-то военнопленными России в обмен на захваченных в Мариуполе украинских военных.

Так его поменять могут, но обмен только его одного на всех украинских военных вряд ли возможен. На сегодняшний день Медведчук не в фаворе у Кремля, иначе бы они его спасли, эвакуировали или давно бы уже обменяли», — считает эксперт.

С этим отчасти согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, Киеву выгоден возможный обмен Медведчука на украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, но вряд ли Россия на это пойдет.

«Для России он не совсем чужой человек, поэтому поменять его действительно можно. Однако Москва готова обменять Медведчука на одного-двух военных. В крайнем случае Россия может пойти на обмен политика на троих, но не всех сдавшихся в плен в Мариуполе военных — об этом даже речи идти не может», — резюмировал эксперт.

Что говорят в России

В России пока никаких официальных комментариев относительно возможного обмена Медведчука на пленных солдат не поступало. К примеру,

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал вначале проверить достоверность этой информации, а уже затем делать какие-то выводы.

«Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков — профессионально или непрофессионально — генерится на Украине с помощью различных помощников, из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», — отметил представитель Кремля.

В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на информацию по Медведчуку достаточно жестко.

«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев в Telegram.