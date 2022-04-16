«Одного политика на двух британских военных». Жена Медведчука предложила новую сделку

Супруга задержанного на Украине политика Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила Киеву обменять ее мужа на британских военных, которые сдались в плен в Мариуполе. Она также впервые обратилась за помощью лично к президенту России Владимиру Путину (который является крестным отцом дочери Медведчука). Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал обменять Медведчука на украинских пленных.

Марченко хочет, чтобы Киев обменял Медведчука на двух граждан Великобритании, которые попали в плен: Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Жена политика выступила с таким предложением в видеообращении к родственникам британцев.

«В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — сообщила Марченко.

Она также записала видео для саудовского принца. По мнению Марченко, у него есть «связи» в Лондоне, и принц может сподвигнуть Великобританию на обмен.

«Ваше королевское высочество, ваша страна и лично вы исторически поддерживаете близкие отношения с Великобританией, и у вас есть возможность повлиять на решения, принимаемые в Лондоне. Вы могли бы использовать эти связи и попросить [британского премьер-министра] Бориса Джонсона повлиять на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы помочь обменять моего мужа на британских подданных, которые были взяты в плен российскими войсками и силами ДНР», — попросила Марченко.

Позже Марченко выложила еще одно обращение, на этот раз к Путину. В нем она уточнила, что Медведчук согласен на то, чтобы в случае обмена его выдали в России.

«Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Виктор Медведчук дал согласие на свой обмен и выдачу на территорию России в случае достижения украинской и российской сторонами соответствующих договоренностей. <...> Прошу вас о помощи. Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию», — подчеркнула Марченко.

Она также попросила Путина помочь освободить не только Медведчука, но и многих других, в том числе известных людей, которые «томятся в застенках СБУ» за свою позицию.

В 2004 году, Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. Крестной матерью девочки стала Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность руководителя администрации президента России.

На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за то, что он якобы тайно сотрудничал с российскими спецслужбами. СБУ и Зеленский 13 апреля заявили о задержании политика после того, как он сбежал из-под домашнего ареста. Зеленский 16 апреля сообщил, что Украина готова «обменять Медведчука на украинских военных, или что может предложить Россия», однако Москва пока не проявила заинтересованности.

Кремль указывал, что политик — не гражданин России. «Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что известно о пленных британцах, на которых предлагают менять Медведчука

И Эслин и Пиннер, которых предлагает обменять Марченко, до Мариуполя воевали в других горячих точках. Оба оказались на Донбассе в составе 36-ой бригады ВСУ. Более 1 тыс. военных бригады в апреле одновременно сдались в плен.

28-летний Эслин (как пишет RT, известен под кличками Казак Гунди и Джонни) до Украины дважды ездил в Сирию воевать против ИГИЛ (организация запрещена в России). В 2018 году Эслин эмигрировал на Украину и записался по контракту в украинскую армию.

Младший брат Эслина Натан Вуд заявил, что тот переехал, когда влюбился в украинку из Николаева. Весной этого года он должен был жениться и закончить службу в ВСУ в сентябре.

В интервью Reaper Feed Эслин рассказывал, что уехал на Украину именно ради службы в ВСУ. «Я должен был подписать трехлетний контракт с украинскими военными, и после службы мне было бы легче устроиться, вернувшись на родину», — пояснил британец. Британские власти с подозрением относятся к участию граждан в сирийских боях, Эслина несколько раз арестовывали из-за поездок в Сирию.

На данный момент у Эслина двойное, британо-украинское гражданство. Российские СМИ ошибочно называли Эслина «британским наемником».

После начала российской спецоперации британец воевал в Мариуполе как командир минометной батареи. Попал в плен в ночь на 13 апреля.

«Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет ни еды, ни боеприпасов», — написал Эслин в Twitter 12 апреля.

Второго британца, 48-летнего Пиннера взяли в плен утром 12 апреля, он пытался прорвать окружение. Ранее Пиннер служил в британских войсках, восемь раз ездил в горячие точки. Женат на украинке, в Донбассе воевал тоже как контратник ВСУ. «Я не просто еще наркоман, подсевший на войну. Я преуспел больше большинства украинцев. Я первый житель Запада, прошедший все аспекты парашютной подготовки в качестве украинского солдата», — хвалился Пиннер.