Зеленский рассказал, когда Украина будет готова обсудить вопрос Крыма с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мирный договор Киева с Москвой можно составить из двух отдельных документов. Россия при этом, по словам Зеленского, хочет уместить все договоренности в один документ. Однако, заявил украинский лидер, зарубежные страны, якобы, теперь не хотят даже подписывать договоренности с Россией и быть «за одним столом» с РФ.

Как ясно из слов Зеленского, пока стороны остаются в тупике — Украина хочет, чтобы Россия сначала прекратила боевые действия и забрала войска, а потом уже Киев готов давать какие-то гарантии со своей стороны. Москва же, рассказал украинский президент, хочет сначала получить гарантии, а потом «отвести технику».

«Будем говорить и обязаны решить [создавшиеся вопросы]. Но после того, как выстрелов нет, и отведена техника. Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику. А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?», — настаивает на своем Зеленский.

Он добавил, что между сторонами «есть понимание», но решение различных проблем между Россией и Украиной нужно разбить на отдельные части и методично их прорабатывать после завершения военного конфликта. «Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный», — пояснил Зеленский.

В этом же ключе украинский президент считает, что ему не хватит одной встречи с российским руководством для решения всех вопросов. Украина все еще не готова согласиться со всеми требованиями России, по словам Зеленского, как и Россия с украинскими.

«Я - за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», — уточнил он.

Зеленский добавил, что встречу между руководством России и Украины вряд ли стоит проводить, пока не будет ясно, какие именно страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях, потому что от этого будет зависеть ход переговоров.

Кроме того, Зеленский не согласен встречаться только на этапе подписания итоговых договоренностей, которые достигнут переговорщики. Украинский президент хочет больше поучаствовать лично.

«Они [российская сторона] хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — сказал президент Украины.

В качестве спорных моментов, по которым стороны никак не придут к согласию, Зеленский указал на вопрос статуса ДНР и ЛНР. При этом он признал, что в будущем Украина может напасть на Донбасс.

«Те [ДНР и ЛНР] боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», — считает Зеленский.

Два отдельных документа

Один договор может касаться конкретно гарантий безопасности для Украины от других государств, уточнил Зеленский.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия говорил, что Киев хочет получить гарантии безопасности по аналогии с принципами НАТО. То есть, чтобы в будущем нападение на Украину приравнивалось к нападению на страны-гаранты. Также Киеву необходимо, чтобы в договоре были четко прописаны варианты санкций, «оружие, человеческий фактор и превентивная реакция» в случае обострения.

«Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все, нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, и чтобы все эти санкции, глубоко заранее разработанные <...> ввели в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны РФ», — пояснял Зеленский.

Он отмечал, что разные страны смогут дать Украине разные гарантии. В качестве гарантов Украина хочет видеть постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай). Зеленский также называл Германию, Турцию, Израиль, Китай, Индию и Ирландию.

Как уточнил Зеленский 16 апреля, на сегодня гарантии безопасности Украине готовы дать Великобритания, США, Италия и Турция. «Я думаю, отдельно будет со стороны Евросоюза», — добавил президент.

По словам Зеленского, подтверждений предоставления гарантий от других государств он пока не получал. «Потому что там есть очень сложные вопросы в этих гарантиях. Чего хотим мы, и что готовы нам дать. Разные вещи», — указал политик.

Если один документ будет касаться гарантий от разных государств, то второй Украина хочет заключить напрямую с одной Россией. Зеленский не уточнил, как будет выглядеть этот документ. Политик сказал лишь, что он затронет «непосредственно отношения» между двумя странами.

Объясняя, зачем нужны два разных документа, украинский президент, в частности, заявил, что некоторые западные страны «теперь не совсем видят себя за столом с РФ». «Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются», — уверен Зеленский.

Зеленский отметил, что боится получить «ненастоящие» гарантии безопасности.

«Это влияет, это очень сильно влияет. Это точно [будут] гарантии безопасности или это иллюстрация? И если это будет иллюстрация, то тогда совсем по-другому надо разговаривать с Российской Федерацией. Про другое», — указал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 апреля не дал прямого ответа на вопрос, готов ли Белый дом стать гарантом безопасности Украины. Великобритания, Франция, Турция, и Германия говорили о своем согласии.

В начале апреля украинский президент анонсировал скорую встречу потенциальных гарантов безопасности Украины. По его словам, готовность приехать на встречу подтвердили США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. При этом на собрание по гарантиям не позовут Россию. «Когда мы увидим, что нас все устраивает, что мы будем чувствовать безопасность в будущем, не так, как было с Будапештским меморандумом и другими документами, которые мы имели в прошлом, но которые не сработали, после этого мы проведем встречу с Россией», — пояснил Зеленский.