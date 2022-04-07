«Киев попросит вывести войска. Это неприемлемо»

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в затягивании переговоров и отходе от достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей. Киев представил новый проект соглашения с Россией, в котором, в частности, изменил пункты о согласовании проведения военных учений со странами-гарантами, а также о нераспространении гарантий на территорию Крыма. В Москве назвали «неприемлемой» ситуацию, в которой украинские власти будут «нагромождать новые предварительные условия».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что представленный украинской делегацией новый проект соглашения с Россией противоречит достигнутым на переговорах в Стамбуле компромиссам.

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации [Давида] Арахамии», — сказал он.

По мнению министра, Киев демонстрирует недоговороспособность и проводит «линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий». «Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — подчеркнул Лавров.

Требования Киева

Как рассказал российский министр, стамбульский вариант соглашения предусматривает, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на полуостров Крым, но в представленном накануне документе «эта четкая констатация отсутствует». «Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля», — отметил Лавров.

Кроме того, в представленном Киевом документе прописана идея о том, чтобы «проблемы Крыма и Донбасса» были вынесены для обсуждения в ходе личной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский неоднократно говорил, что переговоры лидеров возможны только после завершения боевых действий.

В проекте соглашения, подписанном в Стамбуле, также говорилось, что «в контексте нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса страны» любые военные учения на Украине с участием иностранных контингентов могут проводиться, только если на них дадут согласие все государства — гаранты безопасности, в том числе РФ.

«В поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — подчеркнул Лавров.

Российская сторона продолжит переговорный процесс, «несмотря на все провокации», добавил глава МИД РФ. «Российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные, ключевые позиции и требования», — указал он.

На следующем этапе переговоров Киев будет «нагромождать новые предварительные условия» и «наверняка, попросит вывести войска», уверен Лавров. «Этот замысел понятен, но он неприемлем», — подытожил он.

Соглашение в Стамбуле

Делегации России и Украины провели очные переговоры в Стамбуле 29 марта. Там же украинская сторона передала письменные предложения по мирному договору. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они «подтвердили стремление Украины к нейтральному и безъядерному статусу». Украина отказывается от вступления в НАТО и любой другой военный блок, а также от размещения у себя иностранных баз и контингентов. Любые учения возможны только по согласию государств-гарантов.

Зеленский 3 апреля в интервью телеканалу CBS заявил, что украинская и российская делегации «очень близки» к согласованию договоренностей в части безъядерного, внеблокового и нейтрального статуса страны. «Однако согласование будет происходить на уровне руководства страны», — отмечал украинский президент.

Как подчеркивал Зеленский, важной частью договоренностей станут гарантии безопасности, которые должны включать круг стран, поддерживающих Украину и соблюдающих эти зафиксированные в документах «определенные условия безопасности». «И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры в этих странах будут помогать Украине различным образом в сфере безопасности, относительно которых должна быть договоренность этих стран-гарантов», — пояснял он.

Ранее Киев передал нескольким странам проекты документов о гарантиях безопасности. Среди государств, которые уже выразили готовность стать гарантами, Зеленский назвал США, Великобританию, Германию, Францию и Турцию. «Мы бы также хотели, чтобы к ним присоединился Китай», — добавил он.

В среду, 6 апреля, президент Украины сообщил, что готов обсуждать вопросы безопасности с Россией после того, как он проведет встречу со странами-гарантами.

«Встреча с этими гарантами, либо с представителями этих лидеров, потом - объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной», — сказал он.

По словам Зеленского, Киеву важно понять, «какие из этих стран готовы на какие гарантии». Есть страны, которые в качестве гарантов безопасности Украины видят само украинское руководство, и есть страны, которые сами хотят выступать в качестве гарантов, уточнил украинский президент.