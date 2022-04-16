«Обращается к униженным и оскорбленным»: как Макрон и Ле Пен бьются за избирателей

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен продолжают предвыборную гонку, в рамках которой ездят по стране в попытках убедить еще больше избирателей проголосовать за себя во втором туре, который состоится 24 апреля. Программы кандидатов существенно расходятся как во внешнеполитических, так и во внутриполитических вопросах. Что предлагают кандидаты и на чем делают упор в своих кампаниях — в материале «Газеты.Ru».

Согласно результатам опроса исследовательской компании Ipsos, проведенного по заказу радиостанции Franceinfo и газеты Le Parisien, фаворитом избирательной президентской гонки по-прежнему остается действующий глава государства Эммануэль Макрон. Как следует из данных опроса, обнародованных 15 апреля, за него готовы отдать свои голоса 56% гипотетических избирателей, которые придут голосовать. Ле Пен может получить поддержку 44%.

Другие СМИ тоже заказывали опросы общественного мнения у разных исследовательских структур, но результаты незначительно отличаются от Ipsos: во всех случаях победу во втором туре предрекают Макрону.

Внешняя политика

Программы Макрона и Ле Пен расходятся по множеству пунктов внешней политики. В частности, активные обсуждения вызывает позиция лидера крайне правого «Национального объединения» по поводу места Франции в НАТО.

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию альянса или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 г», — заявляет Ле Пен.

Она также выступает за стратегическое сближение альянса и России после окончания военной спецоперации на Украине.

Ле Пен не впервые указывает на недостатки военного блока. Еще в декабре 2021 года она говорила в интервью польской газете Rzeczpospolit, что НАТО в ее нынешнем виде не способна принимать новых членов, имея в виду заявку Украины. Она также негативно высказывалась на тему вступления Турции в НАТО.

Правление Ле Пен может представлять угрозу и для членства Франции в ЕС. Такой линии придерживается Макрон, который утверждает, что ее внешнеполитический курс направлен на то, чтобы вывести страну из объединения.

Хотя на самом деле так называемого «Фрекзита» в планах главы «Национального сопротивления» нет. Ле Пен призывает к трансформации ЕС в альянс европейских наций, обладающих большим суверенитетом, нежели сейчас. В рамках текущей предвыборной кампании она существенно смягчила риторику в этом вопросе по сравнению с предыдущей президентской гонкой: тогда она даже призывала отказаться от евро.

Отдельного внимания стоит вопрос отношений Франции и России, особенно в текущих политических условиях. Как следует из опроса исследовательского центра Ifop, проведенного 22-23 марта, беспокойство из-за боевых действий на Украине испытывают 92% французских респондентов, а 36% признались, что происходящее там повиляет на то, за кого они отдадут голос на выборах.

Ле Пен изначально в рамках своей кампании высказывалась в отношении России скорее дружественно, но с началом российской специальной военной операции на Украине, которую она осудила, несколько изменила свою риторику.

Вместе с тем от некоторых пророссийских высказываний, которые она делала и раньше, политик не отказалась. Как, например, в случае с Крымом — на днях политик в очередной раз заявила, что продолжает считать полуостров территорией России. Более того, Ле Пен критически относится к санкционному давлению на Москву, отмечая, что оно не должно вредить самим французам.

При этом Макрон, который как до начала операции, так и во время нее старался взять на себя роль миротворца, все же перешел к менее дружественной риторике в отношении России — поддерживает все санкции Евросоюза против РФ и делает критические заявления в адрес российского коллеги Владимира Путина, хотя и отмечает, что не позволил бы себе оскорблять президента России, как это делает американский лидер Джо Байден.

В украинском вопросе у Макрона и Ле Пен, помимо осуждения военной операции, есть еще один объединяющий момент — оба они отказались использовать в отношении действий России на Украине термин «геноцид».

Внутренняя политика

Особое значение в кампаниях обоих политиков играют внутриполитические вопросы, главным образом касающиеся экономики страны. Макрон в рамках своей программы пообещал снизить налоги для домохозяйств и предприятий, а также сократить уровень безработицы.

Камнем преткновения остается вопрос пенсионной реформы — действующий президент намерен довести ее до конца, подняв пенсионный возраст с 62 до 65 лет, несмотря на массовые протесты бюджетников.

На этом фоне его риторика несколько смягчилась: 11 апреля он заявил, что допускает проведение в стране референдума по этому вопросу. Глава государства также отмечал, что пенсионный возраст не будет подниматься в одночасье, это будет обсуждаться.

При этом Ле Пен, как и пришедший третьим в первом туре выборов Жан-Люк Меланшон, выступает против повышения пенсионного возраста. «Отложив выход на пенсию до 65 лет, Эммануэль Макрон хочет заставить французов заплатить за свою некомпетентность. С ним люди всегда должны жертвовать собой. Я предлагаю тем, кто рано начал работать, раньше выходить на пенсию», — говорила Марин Ле Пен.

Кроме того, глава «Национального объединения» выступает за отмену подоходного налога для лиц моложе 30 лет и освобождение всех компаний от налоговых отчислений, если они поднимут минимальный уровень зарплат сотрудникам на 10%.

Сегодня, судя по опросам общественного мнения, на первый план для французов выходят вопросы покупательной способности, которые стали актуальны в условиях нынешнего кризиса, сказал «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский.

Именно на это и делает упор Марин Ле Пен, отмечает главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина. «Марин Ле Пен отошла от идеологических вопросов, она говорила о покупательной способности. Ее волнуют вопросы снижения налогов, повышения зарплат, повышения самых низких пенсий.

То есть она обращается к антимакроновскому электорату — униженным и оскорбленным. А Макрону нужно им показать, что он много сделал за пять лет пребывания у власти»,

— объяснила «Газете.Ru» эксперт.

Кандидаты на пост президента в рамках своей предвыборной кампании также делают акцент на миграционном вопросе, актуальность которого возросла на фоне конфликта на Украине. Макрон призывал улучшить план по республиканской интеграции приезжих и заявил о планах расширить обучение на языковых курсах для новоприбывших. Он также сообщил, что намерен проработать варианты их трудоустройства и как можно шире расселить по территории страны.

Тем временем Ле Пен предлагает решить проблемы с мигрантами с помощью референдума об ограничении иммиграции. Занявший четвертое место в первом туре выборов президента Франции крайне правый Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за Марин Ле Пен как раз из-за ее позиции по мигрантам.

«У нас были расхождения с Марин Ле Пен, я не буду перечислять весь список... Но если соперником Марин Ле Пен выступает человек, которые позволил пустить во Францию 2 млн мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы в ходе своей кампании, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен», — отметил Земмур.

Мобилизация электората

Впрочем, на сегодняшний день вопрос не стоит в том, у кого лучше программа, так как главная задача кандидатов — мобилизация электората, считает Натали Лапина. По ее словам, именно этим сейчас заняты оба кандидата, поскольку практически четверть избирателей не пришли на избирательные участки. Более того, как отметила эксперт, для кандидатов сейчас важно работать в большей степени с теми, кто отдал свой голос за оппонента.

«Главная задача — убедить голосовать за себя. Макрон отправился сразу после первого тура в Па де Кале, где Ле Пен побеждает с 38% голосов. Это тот регион, где она уже давно пустила корни. Макрон пошел убеждать этих людей. Дальше он отправился в регион Большой восток — в пандемию там была сложнейшая санитарная ситуация. То есть они ездят по тем зонам, где у них слабая поддержка и где им нужно приобрести голоса.

Поэтому вопрос не стоит в том, у кого лучше программа. Важно, насколько кандидат будет убедителен»,

— объяснила Лапина.

Как отметил Юрий Рубинский, большое значение для кандидатов будет иметь то, какие именно категории населения чувствуют себя обездоленными.

«За Макрона голосуют в основном жители крупных городов и представители верхних слоев среднего класса, не говоря уже об элитах. Основная категория людей, голосующих за Ле Пен, — жители пригородов, люди, чувствующие себя обиженными. Больше молодежи, например. Даже географически — за Макрона больше голосуют на западе, который более прогрессивный», — констатировал он.