«Ждали вторжения»: как Южная Осетия отделилась от Грузии

В 1774 году Осетия вошла в состав Российской империи, а в 1843-м в ее южной части в составе Тифлисской губернии был образован Осетинский округ. После революционных событий 1917 года и прекращения существования Российской империи Грузия предприняла попытку аннексировать территорию Южной Осетии, что привело к вооруженному конфликту и жертвам среди мирного населения. Борьба протекала с переменным успехом. В период российской Гражданской войны в Южной Осетии произошло несколько просоветских восстаний с требованием вхождения в состав РСФСР.

Реклама

8 июня 1920 года отряды осетинских большевиков нанесли поражение грузинским войскам и заняли Цхинвал. Тогда же Ревком Южной Осетии издал приказ о провозглашении советской власти и присоединении к Советской России. В ответ правительство Грузии, в котором преобладали меньшевики, начало подготовку к широкомасштабному вторжению в бунтующий край. Тифлис объявил осетин «виновниками всех бед Грузии». Грузинская печать называла их «изменниками, которые должны быть уничтожены».

Операция грузинской армии началась 17 июня и привела к падению большевистского режима в Южной Осетии и физическому уничтожению местных лидеров.

Всего погибли около 700 мужчин, женщин и детей. Многие села были сожжены. Уцелевшие большевики бежали в РСФСР и вернулись в 1921 году, когда уже Красная армия советизировала Грузию, а меньшевики, в свою очередь, уехали за границу.

Тем не менее после установления в Грузии большевистского режима Южную Осетию решили передать в ее состав на правах автономной области (ЮОАО). Грузино-осетинское противостояние продолжилось и в советский период. В конце 1930-х — первой половине 1940-х годов широкий размах приобрели мероприятия по переводу обучения и делопроизводства в Южной Осетии на грузинский язык. Проводилась активная политика ассимиляции. Данная инициатива вызывала жесткое противодействие со стороны осетин. Обстановка резко обострилась в конце 1980-х, когда либерализация политического режима в СССР совпала с активизацией националистического движения в Грузии.

В ситуации нараставшего антисоветского государственного курса Грузии 10 ноября 1989 года Южная Осетия обратилась к Верховному Совету ГССР и Верховному Совету СССР с просьбой придать ЮОАО статус автономной республики. Высший орган государственной власти Грузинской ССР аннулировал решение Цхинвала о соответствующем преобразовании в одностороннем порядке.

Следствием этих событий стал поход грузинских националистов под руководством Звиада Гамсахурдии на столицу Южной Осетии. В акции «в поддержку Грузии» приняли участие, по разным оценкам, от 20 до 40 тыс. человек. У въезда в Цхинвал колонны националистов были остановлены местной милицией и жителями города. В ответ участники похода блокировали въездные дороги и расквартировались в окрестностях города. Раззадоривая толпу, Гамсахурдия позволил себе ряд шовинистических высказываний в адрес осетинского народа, разжигающих межнациональную рознь.

По осетинским данным, за несколько месяцев блокады несколько осетин были убиты, десятки подверглись избиениям.

Следующей весной Грузия еще более усилила линию на выход из СССР. Так, 9 апреля 1990-го перешедший под контроль националистов Верховный Совет республики принял постановление «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии». Вступление Красной армии в Грузию в 1921 году этот документ характеризовал как оккупацию и аннексию. Кроме того, постановление объявляло незаконными и недействительными Союзный договор между ГССР и РСФСР от 21 мая 1921 года, Союзный договор об образовании Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР) от 12 марта 1922-го и Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года (в отношении Грузии).

Тем самым Юго-Осетинская автономная область также была признана незаконной, отмечается в статье Анвара Хасанова «Международно-правовые аспекты признания Южной Осетии». Исходя из этого, 15-я сессия Совета народных депутатов ЮОАО решила признать Конституцию СССР и другие законодательные акты СССР единственно действующими на территории области.

«Отменив действие всех законодательных актов, принятых после 1921 года, Грузия фактически аннулировала декрет Всегрузинского ЦИК и Совнаркома Грузии от 20 апреля 1922 года об образовании автономной области Юго-Осетии и Закон Грузинской ССР от 12 ноября 1980 года «О Юго-Осетинской автономной области». Верховный совет Грузии в значительной степени разрушил четкую правовую базу статуса Южной Осетии, признав незаконными все законодательные акты после февраля 1921 года. Поскольку ЮОАО была образована после февраля 1921-го, Грузия сама прекратила все государственно-правовые отношения с этой территорией. Чтобы устранить правовой вакуум, политическое руководство Южной Осетии с этого момента вынуждено было руководствоваться законами СССР, которые в сложившейся правовой коллизии пользовались верховенством», — уточняется в материале.

Реагируя на процессы в Грузии, 20 сентября 1990 года Южная Осетия объявила себя суверенной республикой в составе СССР.

Совет народных депутатов ЮОАО принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой провозглашалось образование Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР. 28 ноября 1990 года она была переименована в Юго-Осетинскую Советскую Республику (ЮОСР).

В ответ на это 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузии под председательством Гамсахурдии принял Закон «Об упразднении Юго-Осетинской автономной области». Принятие Закона противоречило статье 3 Закона СССР от 26 апреля 1990 года «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации», которая устанавливала, что «территория союзной, автономной республики, автономного образования не может быть изменена без их согласия». Это повлекло дальнейшее осложнение обстановки в Южной Осетии.

В ночь с 5 на 6 января 1991 года в Цхинвал были введены подразделения милиции и национальной гвардии Грузии. Сопротивление им оказали осетинские отряды самообороны и местной милиции. 1 февраля Грузия отключила энергоснабжение Южной Осетии. Начиналась южноосетинская война.

Верховный Совет СССР в постановлении от 20 февраля 1991 года «О положении в Юго-Осетинской автономной области и мерах по стабилизации обстановки в регионе» указывал, что «Цхинвал блокирован незаконными вооруженными формированиями, лишен электроэнергии и тепла. Население города и автономной области испытывает острый недостаток продуктов питания, предметов первой необходимости. Сожжено и разграблено имущество граждан, ряда государственных учреждений, общественных организаций, областного театра. Подверглись надругательству памятники истории и культуры».

17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум по вопросу сохранения СССР.

Грузия отказалась от участия в плебисците. В свою очередь, Южная Осетия приняла участие в референдуме и высказалась за сохранение Советского Союза. 9 апреля того же года Грузия провозгласила государственную независимость и вышла из СССР.

После упразднения Советского Союза в декабре 1991-го Верховный совет Южной Осетии назначил проведение референдума о независимости и воссоединении с Россией. 19 января 1992 года более 90% проголосовавших высказались за независимость и присоединение к России. 29 мая 1992-го Верховный Совет республики провозгласил независимость и создание самостоятельного государства. Началась разработка проекта конституции Южной Осетии.

«Южные осетины и в 1920 году, и в последующие годы, вплоть до настоящего времени, себя рассматривали и рассматривают как граждан Российской Федерации, а Южную Осетию — как составную часть Российского государства, — резюмировал в 2008 году доктор исторических наук Валерий Дзидзоев в интервью для Вестника Владикавказского научного центра РАН. — Следует подчеркнуть, что в состав Российской империи в 1774 году вошла единая Осетия. Ее разделение на северную и южную осуществили еще царские политики и военные (не без помощи грузинской аристократии), преследовавшие свои великодержавные государственные интересы и геополитические цели, которые не учитывали интересы единого малочисленного осетинского народа. Первый раз южные осетины подверглись истреблению только потому, что категорически отказались в 1920 году выходить вместе с грузинами и Грузией из состава РСФСР».

Военные действия были юридически заморожены заключением 24 июня 1992 года в Сочи соглашения о принципах разрешения грузино-осетинского конфликта, подписанного президентами России и Грузии Борисом Ельциным и Эдуардом Шеварднадзе, а также представителями Северной и Южной Осетии. Принятая 24 августа 1995 года Конституция Грузии не определяла правовые статусы Южной Осетии и Абхазии.

26 августа 2008 года, после очередного грузино-осетинского конфликта, независимость Южной Осетии признала Россия.

В 2016 году бывший тогда президентом республики Леонид Тибилов заявил по данному поводу: «Народ на юге Осетии с 1989 года, когда мы были поставлены перед выбором — стать независимым государством или быть уничтоженными как нация, — жил сложной жизнью, и только благодаря великой России этот период был завершен в 2008 году. От момента провозглашения независимости до нашего признания Россией, в период с 1989 до 2008 года, республика находилась в состоянии войны, каждый день ожидая нападения, боя, вооруженного вторжения. 20 сентября по праву относится к числу наших главных политических праздников. Свободолюбивый и героический народ Южной Осетии провозгласил республику в реальных условиях прямой военной агрессии и жесткой военно-политической, финансово-экономической и транспортно-энергетической блокады, пройдя тернистым путем к признанию своей государственности. В таком положении мы боролись за свою свободу и независимость долгих 18 лет».