«Они давно хотят»: в Южной Осетии пройдет референдум о присоединении к России

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации может состояться уже в ближайшее время, заявил спикер парламента республики Алан Тадтаев. Ранее о подготовке референдума заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. По его мнению, войти в состав России – вековая мечта осетинского народа.

10 апреля в Южной Осетии пройдут президентские выборы, после которых состоится референдум о присоединении к России, заявил спикер парламента республики Алан Тадтаев, передает агентство Sputnik.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в свою очередь пообещал, что власти республики спросят мнение народа по вопросу вхождения в состав РФ «не затягивая».

«В Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко написано, нам, конечно же, надо спросить мнение народа, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав РФ. Это не очень трудно сделать, не затягивая. Как говорят, это дело техники. Это не просто давнишняя мечта, это вековая мечта осетинского народа», — сказал политик.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что жители республики давно хотят стать «единым целым» с российским государством.

«Я стараюсь постоянно помогать гражданам, жителям Южной Осетии. Многих знаю лично, знаю мнение людей. Слова Анатолия Бибилова не расходятся с мнением 99% населения Южной Осетии. Они давно хотят быть в составе России, потому что только в составе России они будут себя чувствовать комфортно и безопасно, не беспокоясь за свою жизнь и будущее своих детей и внуков», — отметил парламентарий.

По словам Водолацкого, если пройдет референдум и люди выскажутся за вхождение в состав РФ, то Государственная дума и президент будут рассматривать этот вопрос.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров также прокомментировал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

«Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития. <…> Конечно же, это историческое событие. Я думаю, и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим», — сказал депутат.

Россия в августе 2008 года после вооруженного конфликта с Грузией признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий «отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит». Тбилиси отказывается признавать независимость республик и считает Москву агрессором.

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российского гражданства в августе 2021 года. Граждане одной стороны могут без отказа от имеющегося гражданства приобретать гражданство другой.

В 2017 году Южная Осетия уже планировала провести референдум о вступлении в состав РФ. Тогдашний президент Леонид Тибилов заявлял, что власти республики не сомневаются в исходе голосования. «Я на сто процентов уверен, что народ скажет «да», и мы спокойно сможем обратиться к высшему руководству России», — говорил он. Вопрос еще не решен — последнее слово в любом случае останется за Россией.