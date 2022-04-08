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Политика

Спецоперация России на Украине. 44-й день

Онлайн-трансляция 44-го дня российской военной операции на Украине

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Сапер Вооруженных сил РФ выносит боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя

Сапер Вооруженных сил РФ выносит боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя

Илья Питалев/РИА «Новости»
Германия остановит импорт угля из России в течение 120 дней, Япония также намерена сократить угольные поставки. Канцлер Шольц откладывает решение об отправке Киеву танков. Продолжаются бои за Мариуполь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:30

Очередное вручение наград участникам спецоперации.

9:20

Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели, и призывает к гуманитарной помощи населению.

9:15

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области — Минобороны России.

9:05

Российские военные доставили более 60 тонн гумпомощи жителям Изюма в Харьковской области.

8:58

❗️EPAM Systems Inc. решила прекратить деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине, завершит этот процесс в течение 3 месяцев.

Американский ИТ-аутсорсер EPAM, создан выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. 5 апреля он прекратил работу с российскими клиентами.

Добкин отметил, что сотрудники компании по всему миру делают все возможное для поддержки украинского персонала компании и членов их семей.

EPAM занимается разработкой программного оборудования на заказ.

8:30

Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, оплата в российской валюте также несет риск для европейских компаний.

8:16

В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского рассказали «Газете.Ru», как спасают жизни раненых в ходе спецоперации российских солдат и офицеров. Многое изменилось со времен Великой Отечественной войны.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем онлайн-трансляцию военных действий на Украине. Сегодня — 44-й день с начала спецоперации РФ.

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