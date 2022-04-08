Спецоперация России на Украине. 44-й день

Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели, и призывает к гуманитарной помощи населению.
Военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области — Минобороны России.
❗️EPAM Systems Inc. решила прекратить деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине, завершит этот процесс в течение 3 месяцев.
Американский ИТ-аутсорсер EPAM, создан выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. 5 апреля он прекратил работу с российскими клиентами.
Добкин отметил, что сотрудники компании по всему миру делают все возможное для поддержки украинского персонала компании и членов их семей.
EPAM занимается разработкой программного оборудования на заказ.
Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, оплата в российской валюте также несет риск для европейских компаний.
В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского рассказали «Газете.Ru», как спасают жизни раненых в ходе спецоперации российских солдат и офицеров. Многое изменилось со времен Великой Отечественной войны.