«Угольному рынку Европы осталось жить восемь лет»

Евросоюз включил запрет на поставки российского угля в пятый санкционный пакет. Больше всего от сырьевого эмбарго пострадает Германия, являющаяся одним из главных импортеров российского сырья в ЕС, считают эксперты. Справиться с замещением за 120 дней, как призывал канцлер ФРГ Олаф Шольц, стране будет крайне сложно. Тот же австралийский уголь будет стоить Берлину за тонну на $20-30 дороже российского. Москва же без проблем сможет перенаправить выпавшие объемы в Азию, перекрыв убытки в $500-700 млн.

Угольное противостояние

Евросоюз включил запрет на поставки российского угля по новым контрактам в пятый санкционный пакет. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эта мера обойдется Москве примерно в €4 млрд убытков ежегодно. При этом сроки введения сырьевого эмбарго отодвинули на конец лета — на 22 августа 2022 года. По информации Reuters, это было сделано из-за давления Германии, которая наряду с Польшей, Нидерландами и Кипром является крупнейшими импортерами российского угля в ЕС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, призвал полностью отказаться от российского угля в течение ближайших четырех месяцев. При этом ранее немецкие власти говорили о более поздних сроках угольного эмбарго — до конца 2022 года.

Нынешний временной лаг в 3,5 месяца, по всей видимости, нужен ЕС и Германии для завершения большинства действующих контрактов на поставки российского угля, а также поиска новых поставщиков. Однако поможет ли это Евросоюзу эффективнее подготовиться к осенне-зимнему отопительному периоду — большой вопрос.

Особенности новых санкций

Изменения в пятом санкционном пакете следует расценивать как существенную корректировку первоначальной редакции документа, в которой предполагался запрет импорта угля из России «лишь» на €4 млрд. Это значительно расширяло пространство для маневра для европейских стран, зависящих от импорта российского угля, рассказали «Газете.Ru» в Институте энергетики и финансов.

«В текущих ценах под такие санкции попало бы не более трети от физических объемов российского угольного экспорта в ЕС, но при этом ставило неудобные вопросы перед властями ЕС о создании своего рода механизма «квотирования» покупок российского угля для каждой отдельно взятой страны», — объяснили в организации.

Убытки России и Германии

Потери Германии от европейского угольного эмбарго будут гораздо больше убытков России. Объемы поставок российского сырья одного только Кипра оказались в 2021 году в три раза крупнее немецкого импорта — 21,2 млн тонн против 7 млн тонн, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«В мире сейчас острый дефицит антрацита. В 2021 году Германия импортировала из России 6,6 млн тонн энергетических углей, и 0,45 млн тонн коксующихся. Это более 50% от суммарного угольного импорта ФРГ», — объяснил аналитик.

С ним согласился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, доля российского угля в суммарном импорте ФРГ составляла почти 60%.

«Осторожная риторика Шольца неслучайна, ведь Германия до недавнего времени зависела от российских поставок на 56-57%. Москва обеспечивала углем до 25% внутреннего энергопотребления западноевропейской страны», — отметил эксперт.

Однако негативный эффект от пятого пакета антироссийских санкций почувствует на себе и Москва, добавил Кондратьев. В 2021 году стоимость всех поставок российского угля в Европу составила €3,3 млрд, из них примерно €700 млн заплатила Германия.

«В этом году Москва могла бы получить $1,2-1,4 млрд с учетом нынешнего роста цен на уголь до $350 за тонну. Убытки от прекращения угольной торговли с Берлином обойдутся в €500-700 млн», — заключил аналитик.

В то же время эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович подчеркнул, что эти меры «ни коим образом не убьют российскую энергетику». Одни только ежедневные доходы от нефтегазового экспорта приносят Москве $1 млрд.

Альтернативы для Берлина

Потери Германии от угольного эмбарго против России обойдутся стране в несколько сотен миллионов долларов. Однако основной ущерб ФРГ будет связан с неизбежными трудностями при поиске альтернативных внешних поставщиков, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Германии и Польше придется увеличивать внутреннюю добычу энергетических углей. Берлин также может переключиться на извлечение бурого сырья из восточных областей страны. На внешних рынках наиболее привлекательным вариантом видится Австралия, однако на этом направлении возникнет ряд трудностей», — заявил аналитик.

Среди них — логистические и денежные издержки, добавил он.

Грузы из Канберры будут доходить до Европы как минимум две недели, в то время как угольный транзит из северо-западных российских портов занимает всего несколько дней. Более долгий маршрут в итоге будет стоить европейцам на $20-30 дороже российских аналогов в пересчете на тонну.

В то же время ЮАР сейчас страдает от забастовок шахтеров, что может сказаться на экспортном потенциале страны, отметил Кондратьев.

Конкуренция с Азией

Для эффективного замещения российских поставок европейцам потребуется выдержать ценовую конкуренцию с крупнейшими потребителями угля из Азии, в первую очередь, Китая, отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Из 220-230 млн тонн российского угольного экспорта порядка 120 млн уходит в Европу, включая Турцию, а 100 млн — в Азию. Но Китай добывает около 48% от мировых объемов, а потребляет 52%. На эти 4% неплохо живут несколько стран, включая Россию», — пояснил эксперт.

Когда у вас под боком находится столь крупный игрок, заманить поставщиков можно только с помощью доплат (премий). До недавнего времени Европа относительно успешно справлялась с этой задачей, добавил он.

«Угольная «премия» в ЕС составляла около $50 за тонну по сравнению с азиатскими рынками. В то время как в Китае, Южной Корее и Японии давали за тонну угля около $300, в ЕС этот показатель достигал $350.

Главный вопрос — как долго европейцы смогут переплачивать за австралийское или южноафриканское сырье с учетом энергетического и финансового кризиса», — заключил Фролов.

Перспективы угольного рынка ЕС

В Европе не только Германия активно обсуждает перспективы полного отказа от российского угля. До этого Польша заявляла о сырьевом эмбарго против России. А с учетом стратегии «зеленого» энергоперехода перспективы европейского угольного рынка кажутся совсем туманными. Россия и ЕС заранее подготовились к такому сценарию, поэтому разрыв угольных отношений будет для Москвы безболезненным, подчеркнул Фролов.

«Угольному рынку ЕС осталось жить от силы восемь лет — к 2030 году должна подойти к концу программа по закрытию угольных электростанций. Впервые об отказе от угля в ЕС заговорили еще в 2017 году, поэтому Россия заранее начала готовиться к резкому сокращению экспортных поставок на Запад», — объяснил аналитик.