Угроза глобального голода. Цены на продовольствие выросли до максимума 1990 года

В марте 2022 года мировые цены на базовые продовольственные товары выросли сразу на 12,6%, достигнув самого высокого уровня как минимум с 1990 года. За месяц растительные масла подскочили в цене на 23,2%, а зерно подорожало на 17,1%. Стремительный рост цен связан с перебоями в поставках с Украины и России. В ООН предупреждают, что в 2022-2023 году число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек.

Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел, свидетельствует Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс появился в 1990 году и показывает изменение мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Так, в марте среднее значение индекса составило 159,3 пункта. Это на 12,6% выше февральского уровня, который и так был максимальным с момента создания индекса, и на 33,6% больше, чем в марте прошлого года.

Такая тенденция обусловлена рекордным ростом цен на зерновые, растительные масла и мясо, а также существенным ростом цен на сахар и молочную продукцию.

Так, индекс цен на зерновые в марте вырос на 17,1% по сравнению с февралем из-за подорожания пшеницы и всех фуражных зерновых вследствие конфликта на Украине. Цены на кукурузу побили рекорд, поднявшись на 19,1%, также подорожали ячмень и сорго.

«Военная активность в черноморском регионе спровоцировала ряд потрясений на основных рынках зерновых культур и растительных масел. В последние три года на долю Российской Федерации и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%», — говорится в сообщении ФАО.

Индекс цен на растительные масла вырос на 23,2% по сравнению с февралем на фоне роста стоимости подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Подорожание также затронуло пальмовое, соевое и рапсовое масло. Индекс цен на сахар оказался на 20% выше, чем в марте 2021 года, увеличившись на 6,7% по сравнению с февралем из-за роста цен на нефть и курса бразильского реала.

Исторического максимума достигло и среднее значение индекса цен на мясо, которое в марте увеличилось на 4,8%. Среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 2,6%.

Тенденция роста цен на продовольствие началась из-за пандемии еще в 2020 году и продолжалась почти весь 2021 год с небольшим перерывом летом. Однако нынешний резкий рост отмечается с февраля в связи с событиями вокруг Украины.

Что происходит с ценами в России

По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 9,99%.

За период с 26 марта по 1 апреля, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров заметнее всего выросли цены на шоколадные конфеты — на 2,8%, маргарин — на 2,6%, печенье — на 2,4%, мясо кур — на 2,2% и черный чай — на 1,9%.

Сахар в среднем по России подорожал на 5,1%, шлифованный рис — на 3,1%, а соль — на 2,5%.

Цены на овощи в среднем увеличились на 1,4%. Репчатый лук подорожал на 14,2%, капуста — на 13,2%, свекла — на 11,3%, морковь — на 8,5%, а картофель — на 4,8%. В то же время снизились цены на огурцы — на 7,2%, помидоры — на 3,5% и бананы — на 2,6%.

Глобальный голод

Экономист ФАО Моника Тотова считает, что ситуация с Украиной может привести в 2022-2023 годах к увеличению числа голодающих на 8-13 млн человек, а также к дальнейшему росту цен на продовольствие до 22%. Она рассказала ТАСС, что наиболее существенный рост цен произойдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Африканском регионе южнее Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Сейчас отголоски кризиса ощущаются во всем мире, стремительно растущие цены на продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод», — заявлял генсек ООН Антониу Гутерриш.

Об угрозе продовольственного кризиса предупреждают и европейские политики. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к выработке срочного международного плана продовольственной безопасности, чтобы предотвратить голод в наиболее уязвимых странах.