Дорогой лук, дешевые огурцы: Росстат исследовал изменение цен в марте

Самые высокие цены

Согласно данным Росстата, больше всего цены выросли в Ингушетии – на 10,8% — из-за подорожания продуктов питания на 15,1%. В Архангельской области и в Республике Хакасия потребительские цены также выросли больше, чем на 10%, — из-за подорожания непродовольственных товаров.

В Москве цены выросли на 7,2%, а в Санкт-Петербурге – на 7,7%.

Продовольственные товары в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем и на 17,99% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг в марте выросла на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.

Подорожавшие продукты

Из плодоовощной продукции в марте больше всего подорожал репчатый лук – прирост его цены составил 50,1%. За ним в списке рекордсменов идут капуста белокочанная (39,8%), бананы (31,5%), морковь (29,5%), свежие помидоры (27,4%) и свекла столовая (24,7%). Напротив, свежие огурцы подешевели на 17,4%.

Сахарный песок в среднем по России стал дороже на 44%, соль – на 14,2%. Лишь в Сахалинской области и Республике Тыва соль подешевела на 4,0% и 0,1% соответственно.

Цены на рис в среднем выросли на 12,9%, гречневая крупа подорожала на 10,2%, но в Ямало-Hенецком автономном округе гречка подешевела на 1,1%.

Подсолнечное масло подорожало на 7,2%, но в Магаданской области цены на него снизились на 3,5%.

В Росстате отметили, что среди прочих продуктов подорожала рыба, деликатесы из нее и креветки. Также выросли цены на овощные консервы для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, пшено, маргарин, муку пшеничную, продукцию общепита (сэндвич типа «Гамбургер»), кексы, рулеты, пряники, печенье, сгущенное молоко с сахаром, шоколадные конфеты, зефир, пастилу, карамель, фруктовые соки, чай и кофе – на 7,2-12,0%.

Техника и лекарства

Согласно исследованию, в марте из непродовольственных товаров больше всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы. Так, автоматические стиральные машины подорожали на 46,3%, холодильники — на 35%, бытовые плиты — на 27,5%, миксеры и блендеры — на 27,3%, швейные машины — на 26,6%, напольные электропылесосы — на 26,2%, микроволновые печи — на 26%, электроутюги — на 25,4%, а электрочайники — на 21,4%.

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подорожали флеш-накопители USB (на 36,8%), мониторы (на 36,6%), моноблоки (на 24,8%), телевизоры (на 22,9%), ноутбуки (на 21,6%).

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, стали дороже на 15,3%. Подорожали и жизненно необходимые медикаменты — на 4,9%.

Также подорожали аппараты для измерения артериального давления (на 13%), бинты (12,7%), одноразовые шприцы (10,8%), медицинские термометры (9,4%), вата (9%). Выросли цены на гигиенические прокладки (на 19,3%), детские подгузники (17,5%), стиральные порошки (16,4%), зубные пасты (12,6%), туалетную бумагу (12,5%), и спички (10,4%).

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали ювелирные изделия — на 36,4%, фотоаппараты — на 33,7%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 29,2%.

Услуги

В марте среди услуг туризма и отдыха подорожали путевки на отдых в Турцию — в 1,7 раза, Египет — на 47,4%, ОАЭ — на 39,3%, санатории — на 1,4%, дома отдыха, пансионаты и экскурсионные туры по России — на 1,2%, автобусные экскурсии — на 1,1%.

Поездки на поездах дальнего следования за месяц подорожали на 1,7-10,1%, авиаперелеты экономклассом – на 7,2%.

При этом цены на проживание в гостиницах категории «две звезды» снизились на 0,5%, билеты в кинотеатры подешевели на 0,8%. Также подешевели такси – на 1%.