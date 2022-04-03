«Настало время для новых ограничений против Москвы». ЕС ужесточит санкции

ЕС ужесточит санкции против России, а также окажет еще большую поддержку Украине, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран G7 немедленно ввести новые рестрикции в отношении РФ. О том, какие страны выступают за усиление давления на Москву, — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз ужесточит санкции в отношении России и окажет еще большую поддержку Украине в вопросах обороны. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В свою очередь, вице-канцлер ФРГ — министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отметил, что «настало время для новых ограничений против Москвы».

«Я считаю целесообразным ужесточение санкций. Мы ведем подготовку к этому с нашими партнерами в ЕС», — приводит его слова газета Bild.

В воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран G7 немедленно ввести новые санкции против России.

«А именно: эмбарго на российскую нефть, газ, уголь; закрытие всех портов для российских судов и товаров; отключение всех российских банков от SWIFT.

Я требую новых разрушительных санкций «Большой семерки» уже сейчас», — указал он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц.

В частности, в начале марта ЕС принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. По словам министра финансов Антона Силуанова, примерно половина — или около $300 млрд — золотовалютных резервов России оказались заморожены.

Какие еще страны намерены усилить санкции

Добавим, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что усиление санкций против России является единственным вариантом действий в рамках украинского кризиса.

«На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», — констатировал он.

По его словам, негативного влияния на экономику Японии при вводе новых санкций невозможно избежать, а если ситуация на Украине не изменится в сторону разрешения конфликта, то японским компаниям в РФ будет сложно продолжать вести бизнес. Ослабление санкционного давления возможно только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден, отметил Хагиуда.

Как сообщили ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Лондон и Киев согласились усиливать санкционное давление на Россию «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

О том, что Запад должен продолжать наращивать антироссийские санкции и не ждать, что Москва решит остановить спецоперацию на Украине, заявил и президент Литвы Гинатас Науседа.

«Есть возможность дальнейшего усиления, и мы выступаем за усиление санкций, не дожидаясь каких-либо уступок от России.

Мы должны использовать все возможные способы воздействия, чтобы Москве выгоднее было возвращаться к цивилизованному диалогу», — отметил он.

По его мнению, Европа должна перестать покупать российский газ и нефть, поскольку «эти средства идут на финансирование российской спецоперации на Украине».

«Пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму.

Мы больше не можем копить деньги и ждать, они должны ощущать последствия», — заключил Науседа.

Беспокоят ли россиян санкции

Полагают, что экономические, культурные и спортивные связи России с Западом в обозримом будущем не восстановятся, 7% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Думают, что они восстановятся в ближайшие три года, 38% респондентов, что позже — 33%.

Хотели бы восстановления связей с Западом 74% россиян.

19% опрошенных не ожидали введения санкций. 32% сообщили, что санкции оказались жестче, чем они ожидали, 3% — что мягче, 31% — что примерно такими, как они ожидали.

Более половины россиян полагают, что санкции скажутся на их материальном положении: 25% считают, что сильно, 32% — что несильно. 28% респондентов считают, что на них санкции не скажутся.