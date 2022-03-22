Концепция Бербок. Главу МИД Германии упрекнули в стремлении к войне с Россией

Великая мощь Германии является «достаточным основанием для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем» — так описывается позиция главы МИД Германии Анналены Бербок в статье Junge Welt. Ее автор, в частности, пишет об участии наемников из ФРГ в конфликте на Украине. Впрочем, как указали политологи, в Германии напротив считают, что это Россия хочет войну с Западом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Амбиции министра иностранных дел Германии Анналены Бербок довели страну до опосредованного участия в украинском конфликте, что выглядит опасно с учетом желания ФРГ занять лидерскую позицию в Евросоюзе и НАТО — с таким мнением выступил обозреватель немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шёльцель.

Журналист считает, что действия главы МИД «складываются в пугающую перспективу». Шёльцель утверждает, что «при попустительстве властей впервые после 1945 года немцы с оружием в руках, в том числе как минимум один штатный военнослужащий бундесвера, стреляли по русским солдатам, убив 10 или 11 из них».

«Антироссийский рупор»

«Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые «успехи» изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел ведет себя как антироссийский рупор, и сейчас она близка к своей первой цели.

Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем», — так в статье излагается позиция госпожи Бербок.

На вопрос, хочет ли правительство ФРГ использовать концепцию Бербок, чтобы «взять на себя еще более сильную руководящую роль в ЕС или даже в НАТО», она лаконично ответила: «Да, конечно», напоминает автор Junge Welt.

«Мы — самая сильная экономика в ЕС и вместе с США одна из самых сильных экономических наций в НАТО, что означает брать на себя особую ответственность», — подчеркнула глава МИД Германии.

Шёльцель отмечает, что на фоне участия немцев в конфликте на Украине заявления Бербок о лидерстве Германии в Европе звучат странно. Немецкие власти, по его словам, игнорируют участие наемников в украинской кампании.

«Неизвестно, сколько немецких наемников последовало призыву украинского президента вступать в его иностранный легион. Оценки колеблются от нескольких сотен до десятка тысяч. Но ясно одно: федеральное правительство делает вид, будто ничего не знает и позволяет украинскому посольству работать в качестве бюро по найму, а также не строит препятствий опекаемым немецкими спецслужбами нацистам, некоторые из которых годами служили в фашистском полку «Азов»* (против ряда представителей формирования в России открыты уголовные дела — «Газета.Ru»), — утверждает обозреватель издания.

Комментируя данную публикацию, преподаватель политологии из Нижней Саксонии (земля на западе Германии — «Газета.Ru») на условиях анонимности сказал, что «первой жертвой любой войны всегда является правда».

«Junge Welt — это бывшая газета ГДР, известна своей ориентацией на левый электорат. То, что происходит на Украине, — это страшная война против всего цивилизованного мира. Здесь, в Германии, наоборот считают, что это Россия хочет войну с Западом — продолжить боевые действия в Прибалтике и т.д.», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Специальная военная операция РФ на Украине

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В своем выступлении он указал, что «планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса».

*Организация запрещена в РФ и признана террористической