Президент Литвы призвал ужесточить санкции против России

Запад должен продолжать наращивать антироссийские санкции и не ждать, что Москва решит остановить спецоперацию на Украине, заявил президент Литвы Гинатас Науседа, передает LRT. По его словам, пока есть все инструменты для дальнейшего давления на Россию.

«Есть возможность дальнейшего усиления, и мы выступаем за такое усиление (санкций), не дожидаясь каких-либо уступок (от России) <…> Мы должны использовать все возможные способы воздействия, чтобы Москве выгоднее было возвращаться к цивилизованному диалогу», — добавил Науседа.

С точки зрения литовского президента, Европа должна перестать покупать российский газ и нефть, поскольку эти средства якобы идут на финансирование российской спецоперации на Украине.

«Пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму. Мы больше не можем копить деньги и ждать, они должны ощущать последствия», — подчеркнул Науседа.

Ранее сообщалось, что власти Литвы осудили литовский бизнес за работу в России.