Латвия внесла в черный список Боярского и Тимати и пообещала расширять перечень дальше

Латвия закрыла въезд для шести российских артистов. Среди них Боярский и Тимати. Ранее Латвия запретила въезд 25 российским деятелям культуры. МИД Латвии пообещал, что будет и дальше «последовательно ограничивать» въезд тем, кто «поддерживает Кремль». Всего Латвия внесла в черный список уже 31 россиянина.

Латвия внесла в список нежелательных лиц актеров Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Игоря Угольникова и Марию Шукшину, певицу Юлию Чичерину, хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). Им запрещен въезд на неопределенный срок.

«Латвия продолжает ограничивать въезд в Латвию лиц, поддерживающих кремлевский режим, и будет продолжать делать это последовательно», — пояснил МИД страны.

По мнению МИД, попавшие под ограничения лица «выражают активную политическую поддержку многолетней агрессии российских властей против Украины», а также «однозначно оправдывают и пропагандируют» спецоперацию России на Украине.

Михалков отреагировал на просьбу прокомментировать то, что Латвия внесла его в черный список, вопросом: «А где это?»

Сын Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что люди, вводящие подобные санкции, «выполняют приказы, которые поступают им из-за океана, и своего мнения высказывать не могут». «Это больше похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя», — считает он.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис 22 марта предложил запретить въезд в страну российским артистам, которые выступили 18 марта на московском концерте по случаю присоединения Крыма. Спустя два дня глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич внес в список «нежелательных» 25 российских деятелей культуры, в том числе режиссера Никиту Михалкова и певицу Полину Гагарину. Таким образом, всего въезд в Латвию теперь запрещен 31 деятелю культуры из России.

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Певцов, попавший в черный список, заявил, что санкции Латвии вызваны ее страхом. Он предположил, что представители российской культуры могут напомнить неудобную историю страны, в том числе связанную с зачистками евреев во времена Второй мировой войны.

«Это страх, что кто-то может приехать и рассказать правду о том, что происходит и происходило в этой стране. Они этого боятся. Боятся правды, которая может к ним неожиданно заехать в виде творческого десанта. А правду все равно не спрячешь. Ее знают, и она, как цветок, пробивающийся сквозь бетонный асфальт, пробьется к сердцам и душам людей, которые проживают в этой прекрасной стране. Там есть те, кто нас услышит», — уверен артист.

Он также предположил, что люди, «которых уважают, любят, к чьему мнению прислушиваются не только в России, но и во всех странах, где есть русскоязычное население», могут напомнить о том, «кому Латвия обязана своей государственностью, кто освободил Латвию от фашизма».

В конце марта в Латвии также задержали пророссийского блогера, автора Telegram-канала «Война История Оружие» и YouTube-канала «История оружия» Кирилла Федорова. Он живет в Риге и с начала спецоперации освещал ее ход, высоко оценивая действия ВС России. Сейчас Федоров помещен в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности Латвии. Ему вменяют нарушения латвийского Уголовного кодекса по ст. 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и ст. 74 (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления).

МИД России потребовал освободить Федорова и немедленно «прекратить правовой беспредел». Как заявила официальный представитель МИД России, власти Латвии продемонстрировали, что ее обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации ничего не значат. По мнению Захаровой, в Европе же придерживаются позиции «замалчивания творящихся в Прибалтике безобразий в правочеловеческой сфере».

Нападки на людей российского происхождения за рубежом недопустимы, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Вместе мы должны построить мир во всем мире, а не [вести] войны. Подливание масла в огонь никому не поможет. Неприемлемы фашистские подходы к людям российского происхождения, проживающим в странах Запада», — подчеркнул он.