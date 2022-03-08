Как женщины запустили Февральскую революцию и управляли в СССР

Для России 8 марта — особенный день. Именно в эту дату 105 лет назад антивоенная демонстрация рабочих женщин запустила в стране Февральскую революцию. Вскоре после этого женщины добились избирательных прав и государственных постов, однако сложные отношения с профессиональными революционерами вскоре откатили многие их достижения обратно. О том, как русские женщины отстаивали свои права и меняли нашу страну — в материале «Газеты.Ru».

Как женщины запустили Февральскую революцию

Международный женский день праздновался в Российской империи с 1913 года — спустя три года после его учреждения по инициативе немецкой социалистки Клары Цеткин.

В пятую годовщину праздника, 23 февраля по старому стилю (8 марта — по новому) 1917 года работницы в Петрограде вышли на улицы с понятными всем на тот момент требованиями — они требовали мира и хлеба. Затянувшаяся Первая мировая война порождала в обществе чувство безнадежности, а продовольственный кризис в главных российских городах зимой чувствовался особо остро, пусть и без голода в полном смысле этого слова. Еще одно требование — вернуть домой с фронтов мужей, сыновей и братьев.

Власти практически не реагировали на женский марш в центре имперской столицы. Во-первых, этому способствовал состоявшийся накануне отъезд императора Николая II в ставку верховного главнокомандующего в Могилеве. Во, вторых, как рассказала «Газете.Ru» социолог, преподавательница НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Ирина Юкина,

накануне той демонстрации работницы сходили в казармы и договорились с солдатами, что те не будут в них стрелять.

Митинг начался на Выборгской стороне, где были расположены фабрики, на которых многие участницы акции и работали. В итоге их толпа прирастала другими людьми по мере ее продвижения, — к ней присоединялись преимущественно женщины из длинных хлебных очередей.

«На подходе к Невскому проспекту это уже была огромная толпа народа», — отметила эксперт.

По ее словам, большевики «спохватились» уже после успеха демонстрации рабочих женщин — до успеха акции они не выражали активной поддержки их протесту.

«На следующий день многие заводы и фабрики объявили забастовки. Таким образом, началась Февральская революция. 2 марта по старому стилю император отрекся от престола.

Можно сказать, что именно женщины запустили этот процесс», — говорит Юкина.

И речь идет о самых обычных женщинах из рабочего класса. Многие по ошибке считают, что упомянутую демонстрацию устроили суфражистки, — члены движения за предоставление женщинам избирательных прав. Однако в действительности они сказали свое веское слово в истории чуть позже.

Как складывались отношения русских феминисток и революционерок

Суфражистки из числа среднего класса — учительницы, врачи, бухгалтерши, телеграфистки — появились в России еще в 1905 году, когда в стране впервые было введено ограниченное избирательное право и принят первый в ее истории избирательный закон.

«Тогда его получили только мужчины, да и то с ограничениями. И уже с 1905 года суфражистки начали создавать женские политические организации, целью которых было получение избирательных прав для женщин без всяких ограничений, на равных основаниях с мужчинами. Так в Петербурге появилась «Женская прогрессивная партия», «Союз равноправности женщин», «Лига равноправия женщин». Многие благотворительные женские организация также поддержали идею о равных избирательных правах и включились в эту борьбу», — рассказала Ирина Юкина.

Стоит отметить, что в Великом княжестве Финляндском, которое входило в состав Российской империи, женщины получили избирательное право указом Николая II еще в 1906 году.

Суфражистки старались привлечь на свою сторону работниц, которых называли «младшими сестрами» — они считали своим долгом просвещать их на общественно-политические темы. К слову, наряду со словом «феминистки» в нейтральном контексте боровшиеся за права женского пола использовали и более понятное русскому человеку слово «равноправки».

Однако с профессиональными революционерами у равноправок отношения складывались не лучшим образом, что наглядно демонстрировало отношение к ним революционерки Александры Коллонтай, которая, к слову, присутствовала на конференции Международного женского секретариата в Копенгагене, где и было предложено учредить Международный женский день.

«Александра Коллонтай видела в деятельности русских равноправок угрозу рабочему движению. Она называла их «буржуазными феминистками», пытаясь так дискредитировать их в глазах работниц.

Коллонтай считала, что «буржуазки» способствуют распылению рабочего класса по половому признаку.

При этом сама она была дворянкой, генеральской дочкой, получившая от родителей поместье в Черниговской губернии. Позднее его продали, а капитал был положен в банк, что позволяло Коллонтай не заботиться о куске хлеба. В отличие от так называемых «буржуазок», многие из которых долго и с трудом пробивались к образованию и работали на низкооплачиваемых должностях, зачастую едва сводя концы с концами», — рассказала Ирина Юкина.

Как женщины в России получили избирательные права

19 марта 1917 года 40 тысячная организованная суфражистками демонстрация под звуки «Марсельезы» прошла от Городской думы по Невскому проспекту к Таврическому дворцу, где тогда заседало Временное правительство. Главное требование демонстранток — предоставить избирательные права женщинам.

«Феминистские лозунги соседствовали с красными флагами. У Таврического дворца колонна простояла до позднего вечера, пока их делегаток не принял министр-председатель князь Георгий Львов. Он заверил, что под всеобщим избирательным правом Временное правительство понимает и избирательные права женщин в том числе», — описала ту демонстрацию Юкина.

Через два дня равноправки снова пришли ко Львову и лично вручили ему петицию от женских организаций с требованием допустить всех женщин к выборам всех уровней. И 15 апреля 1917 года Временное правительство приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», по которому граждане обоего пола старше 20 лет получили избирательные права в городские думы.

А 20 июля 1917 года Временное правительство издало «Официальное положение о выборах в Учредительное собрание», которое вступило в силу 11 сентября 1917 г. Так женщины получили избирательные права в Учредительное собрание.

«Российские женщины добились избирательного права одними из первых в мире. В Англии и в других европейских странах это произошло позднее. Но это было именно результатом их борьбы, ведь права не дают, а берут», — подчеркивает эксперт Юкина.

Однако после октябрьской революции большевики присвоили достижения политического равноправия себе. Делалось это с помощью пропаганды, которая закрепила в сознании граждан, что именно советская власть решила «женский вопрос» и дала женщинам «все».

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Как женщины пришли во власть

Первая женщина на государственном посту постимперской России также оказалась еще во Временном правительстве — ею была известная меценатка, член партии кадетов Софья Панина. В мае 1917 года она получила пост товарища министра (что приравнивалось должности заместителя министра) государственного призрения, а через несколько месяцев — народного просвещения.

Первая женщина-министр в мировой истории Коллонтай стала в Советском правительстве наркомом государственного призрения, где она, правда, продержалась всего четыре месяца.

Затем Коллонтай возглавила Женотдел при ЦК РКП(б), который давал работницам «путевки в жизнь», — по этой линии их продвигали во власть в различных организациях и на производстве.

Этот социальный лифт остановился зимой 1929-1930 года, — по словам сподвижника Иосифа Сталина Лазаря Кагановича «женский вопрос» оказался решен именно к этому времени. Де-факто сильные женские профсоюзы уже не вписывались в жестко формирующуюся структуру власти — страна уже шла к тоталитаризму.

«В сталинское время власть опять стала отчетливо мужской, это был мужской клуб. Хотя некоторое высокие посты женщины все же занимали и тогда. В 1939 году, например, наркомом рыбной промышленности была жена Вячеслава Молотова Полина Жемчужина, которую затем репрессировали», — рассказала Юкина из НИУ ВШЭ.

В хрущевскую «оттепель» женщины снова появились во власти в куда большом количестве.

Министром здравоохранения с 1954 по 1959 была Мария Ковригина, которая добилась отмены запрета на аборты, действовашего почти 20 лет.

Особняком стоит фигура Екатериной Фурцевой, которая была первым секретарем Московского городского комитета КПСС, членом Президиума ЦК КПСС, а в заключительный отрезок жизни — министром культуры, что было своеобразной ссылкой по партийным меркам. Известно, что после исключения из Президиума Фурцева даже пыталась свести счеты с жизнью.

Во время ее работы де-факто во главе Москвы были построены «Лужники», начали строить «хрущевки», а в 1957 был проведен VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Работе же Фурцевой на посту министра культуры впоследствии давали противоречивые оценки. Например, именно по ее указке великому виолончелисту и пианисту Мстиславу Ростроповичу запретили выступать в СССР из-за сокрытия на своей даче писателя Александра Солженицына, а многим зарубежным группам министр не разрешала гастроли в СССР. Но с другой стороны, нельзя отрицать и созидательные качества Фурцевой, — при ней появились десятки новых культурных мест притяжения, а ряд великих артистов смогли продвинуться по карьерной лестнице.