«Еврочиновники хотят немедленного решения». Киев и Тбилиси попросились в ЕС

Обострение ситуации вокруг Украины запустило волну обсуждений возможного ускоренного расширения Евросоюза. Поводом для подобных дискуссий стала официальная заявка Киева на членство в ЕС, которую открыто поддержал целый ряд европейских государств. 3 марта то же самое сделала Грузия, об аналогичных планах заявили и в Молдавии. Ждать ли расширения ЕС на фоне украинского кризиса, в материале «Газеты.Ru».

Возьмут ли Украину в ЕС

Начало спецоперации России на украинской территории, запущенной в ответ на просьбу о помощи со стороны ДНР и ЛНР, привело к активизации дискуссии о необходимости включения Украины в состав Евросоюза. Официальные заявления Киева на эту тему во многом носят ультимативный характер. К примеру, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна просит неотлагательного присоединения к ЕС по новой специальной процедуре.

«Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — указал украинский лидер.

Для реализации такого решения, Украина заключившая с ЕС соглашение об ассоциации лишь в 2014 году, подала официальную заявку на членство в объединении, которую Брюссель уже зарегистрировал. Этот шаг поддержали более 10 европейских государств, выступив с призывом как можно скорее дать Украине статус кандидата и поддержав ускорение процессов интеграции государства в состав Евросоюза.

Пока неизвестно, готов ли Брюссель пойти на непосредственное принятие Киева в объединение. К примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала заявку Украины, но отметила, что первостепенной задачей на данный момент является урегулирование ситуации внутри страны.

С точки зрения замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, в текущих обстоятельствах, конечно, можно представить все, но вряд ли сейчас Евросоюз пойдет на принятие Украины.

«Обещания, что вот-вот это случится, будут. Но реально это, скорее всего, не произойдет. Это связано и с ситуацией в целом, и с огромным количеством процедур, необходимых для вступления Украины.

Кроме того, свою роль играет то, что такое решение приведет к появлению у Евросоюза практических обязательств по экономической поддержке Украины в полной мере — вряд ли в Брюсселе к этому готовы», — заключил эксперт.

Чего ждать Грузии

Своим шагом Украина фактически создала прецедент, который подхватили другие государства, заключившие соглашения об ассоциации с ЕС в один год с Киевом. Так, 3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку страны на вступление в ЕС в ускоренном порядке. Однако в ЕС эти действия планы пока официально не комментируют.

Условным шагом на встречу Грузии в этом вопросе можно назвать лишь заявление президента Румынии Клауса Йоханниса, который поддержал присоединение Тбилиси, Кишинева и Киева к «европейской семье».

«Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии с Европейским союзом. Место этих партнеров ЕС — в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью», — отметил румынский лидер.

По мнению старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, желание Грузии подать заявку на вступление в ЕС в ускоренном порядке может быть поддержано.

«Грузия к этому готова больше других государств Восточного партнерства.

У Тбилиси приличное государственное управление, если ориентироваться на международные рейтинги, поэтому такая ее попытка стать кандидатом на вступление действительно может оказаться успешной. Грузия хочет использовать текущую ситуацию в свою пользу. Другое дело, что процедурно это очень длительный процесс. Вероятно, Тбилиси может рассчитывать на быстрое получение статуса кандидата, но непосредственно принять Грузию в ЕС могут не скоро», — подчеркнул эксперт.

На что рассчитывает Молдавия

Вслед за Грузией и Украиной о планах на подачу заявки в ЕС заговорили и в Молдавии. Как заявил председатель парламента страны Игорь Гросу, соответствующий запрос будет подан в ближайшее время.

«Голосуя на последних парламентских и президентских выборах, подавляющее большинство граждан выбрали европейскую интеграцию. И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы», — отметил спикер.

По его словам, президент Майя Санду скоро выступит с подробностями по подаче заявки на членство Молдовы в ЕС. «Этот запрос будет подан, и через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности», — сказал он.

Заявление Гросу было сделано вскоре после визита в Кишинев верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели. Стороны провели переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, однако, не сделали никаких заявлений относительно ускоренного вступления республики в ЕС.

На пресс-конференции по итогам встречи Боррель проигнорировал вопросы о перспективах Молдавии, указав на необходимость продолжения работы по соглашению об ассоциации. Однако Санду все же отметила, что события на Украине побудили власти ускорить процесс евроинтеграции.

С точки зрения эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, вопрос ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз действительно сейчас обсуждается, но сталкивается с разными оценками внутри ЕС.

«Он имеет довольно положительную динамику с точки зрения европейского чиновничества, но и отрицательные отзывы с точки зрения руководства Германии и Австрии, которые вместе с Нидерландами являются крупнейшими спонсорами ЕС. На данный момент немцы и австрийцы говорят, что это вопрос нескольких лет. Еврочиновников это не устраивает, потому что тогда ситуация будет уже совсем другая — они хотят, чтобы принципиальное решение было принято немедленно. От того, насколько они смогут друг с другом найти общий язык и зависит расширение», — пояснил эксперт «Газете.Ru», добавив, что вряд ли ЕС захочет принимать Молдавию без Украины.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что с официальными странами-кандидатами

Впрочем, пока Грузия, Молдавия и Украина пытаются активизировать процесс своего вступления в Евросоюз, ситуация вокруг наиболее вероятных новых членов объединения остается неизвестной. На данный момент официальным статусом кандидата на вступление в ЕС обладают пять государств — Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

При этом Анкара получила соответствующий статус еще в 1999 году. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с определенным удивлением воспринял поддержку планов Украины внутри Евросоюза.

«Мы ценим усилия ЕС в контексте вхождения в него Украины. Это прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы это [вступление в ЕС] оказалось в вашей повестке?» — посетовал турецкий лидер.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, сама постановка такого вопроса вокруг Украины во многом обижают Турцию, несмотря на низкую вероятность членства Киева в ЕС.

«Анкаре морочат голову с приемом в Евросоюз уже 50 лет и будут продолжать это делать, потому что турецкая сторона не готова к принятию целого ряда условий Брюсселя, особенно в области прав человека. В турецком общественном сознании ЕС отодвинулся уже далеко назад, его поведение осуждается — считается, что Турцию явно дискриминируют, не желая брать в объединение. А в случае гипотетического приема Украины, обида будет еще больше. Сам разговор об этом выглядит оскорбительным для турок», — подчеркнул эксперт.

В Турции же настроены оптимистично. Например, колумнист газеты Karar Исмет Беркан считает, что события вокруг Украины создали почву для возвращения Турции на Запад.

«Преподнесли Анкаре на блюдечке с золотой каемочкой возможность вернуться к переговорам о вступлении в Европейский союз.

Не так прямо: «Приходи, наши двери открыты тебе, в таком виде какая ты есть!». А в случае, если Турция встанет на путь исправления – вернет верховенство закона, свободу слова, другие свободы и демократию», — писал политолог.

Что касается стран Западных Балкан, то их ситуация отчасти похожа на турецкую, но четкого продвижения в процессе интеграции также не наблюдается. Последние саммиты ЕС с главами этих государств не привели к каким-либо серьезным результатам. Более того, в западной прессе достаточно популярно мнение о том, что Западные Балканы по большому счету не нужны Брюсселю.

Формально проблему с интеграцией этих территорий на уровне экспертов Евросоюз фиксирует сам. Так, в последнем отчете Европейского финансового суда прямо заявлено, что попытки Евросоюза обеспечить верховенство закона в регионе Западных Балкан провалились, вопреки значительным финансовым средствам, которые были выделены на этот проект — а это один из важных критериев для принятия того или иного государства в состав ЕС.