Жертва войны и протестов: как первый президент Азербайджана потерял свой пост

Бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов на церемонии подписания протокола к Соглашению о создании Содружества независимых государств, 21 декабря 1991 года

История первого президента Азербайджана Аяза Муталибова полна противоречий и трагизма: приведя страну к независимости, он не снискал любви у ее народа и 20 лет был вынужден жить в изгнании. Ровно 30 лет назад под давлением общественности он ушел в отставку. Как на это повлияли жестокое подавление протестов в Баку и поражения азербайджанской армии в первой карабахской войне — вспоминает «Газета.Ru».

«Стиляга» из КПСС

Аяз Ниязи оглы родился 12 мая 1938 года в Баку — в семье хирурга и будущего участника Великой Отечественной Войны. Детство и юность политика прошли в небольшом городе Шамахи близ Баку и, как вспоминал сам будущий президент, не всегда соответствовали советскому образу жизни.

«Я еще со школьных лет полюбил джаз, за что меня частенько критиковали в комсомольской стенгазете, называя стилягой. Еще я обожал Элвиса Пресли, а позднее восторгался «битлами», — говорил он в одном из интервью.

В 1962 году Муталибов закончил Азербайджанский нефтехимический институт, а спустя четыре года он стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин. В 36 лет Муталибов получил должность генерального директора Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин.

Муталибов вступил в КПСС в 1963 году, но на свою первую партийную должность — второй секретарь Наримановского райкома партии Баку — был избран только в 1977 году. Два года спустя он стал министром местной промышленности АССР. В октябре 1982 года занял должности председателя Госплана АССР и заместителя председателя Совета Министров АССР.

Следующий карьерный скачок произошел в январе 1989 года — Муталибов стал председателем Совета министров АССР. Ровно год спустя — первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

В мае 1990 года Муталибова изберут первым президентом Азербайджанской ССР и в этом статусе он станет политиком всесоюзного масштаба, войдя в состав Политбюро ЦК КПСС.

Этот карьерный скачок дорого стоил Муталибову — его назначению предшествовали трагические события в азербайджанской столице, которые будут преследовать первого президента долгие годы.

«Черный январь»

3 января 1990 года в Баку прошли первые пикеты Народного фронта Азербайджана (НФА) — националистической организации, выступавшей за независимость республики и вставшей во главе национального движения.

Из-за чего протестовал НФА? НФА была создана в июле 1989 года на фоне карабахского конфликта и перестройки в Советском Союзе. Массовые митинги и пикеты января 1990 года, прошедшие в Баку и других городах, были организованы активистами организации, которые считали, что руководство Азербайджанской ССР не смогло обеспечить безопасность азербайджанского населения в Нагорном Карабахе. В эти же дни произошел раскол НФА: либерально настроенные его члены самоустранились, и власть... Читать дальше

События развивались стремительно — с каждым днем численность пикетов и митингов НФА росла. В городе начались стычки между азербайджанцами и армянами. Некоторые из них заканчивались летальным исходом для пострадавших. Ситуация выходила из под контроля властей. 12 января в бакинском аэропорту высадился советский десант. Через восемь дней они начали штурм города.

Вплоть до того момента Красная армия никогда не брала штурмом советский город в мирное время.

Согласно официальной версии, 20 января войска были введены в Баку для предотвращения там армянских погромов, якобы спровоцированных членами НФА.

В результате силовой акции, по данным азербайджанской республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий 20 января 1990 года, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. Подавляющее большинство — этнические азербайджанцы.

Партийное руководство Азербайджанской ССР планировало просить помощи у Москвы с целью нормализации обстановки еще в декабре 1989 года. Эту инициативу поддерживал и сам Муталибов.

«У нас не было собственных внутренних войск МВД, экипированных шлемами и дубинками. Они подчинялись только приказам из Москвы. Мы попросили Министерство внутренних дел и Совет Министров прислать войска, иначе могла бы случиться большая беда», — вспоминал он.

Неизвестно, повлияла ли эта позиция политика на отношение к нему в Москве. Но после того, как во время январских событий из Баку бежал первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Абдурахман Везиров, на его место было решено назначить именно Муталибова.

Когда в 1994 году Генпрокуратура уже независимого Азербайджана назовет виновных в трагедии, Муталибов будет в их числе. Но до того момента он успеет поучаствовать в других трагичных событиях азербайджанской истории.

Президент военного времени

Бывший высокопоставленный советский чиновник, Муталибов был избран первым президентом независимого Азербайджана в 1991 году. На безальтернативных выборах он получил колоссальную поддержку избирателей – 98,5% голосов.

Единственный соперник Муталибова — лидер социал-демократов Зардушт Ализаде — отказался от участия в выборах за неделю до голосования.

Президентство Муталибова охарактеризовалось резким обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. 2 сентября 1991 года карабахские армяне провозгласили создание Нагорно-Карабахской Республики. Через два месяца Верховный Совет Азербайджана принял постановление о ликвидации автономии НКАО. Армяне, в свою очередь, провели 10 декабря референдум о независимости, однако азербайджанское население Нагорного Карабаха проигнорировало процедуру.

К этому времени конфликт начал перерастать в военное противостояние. В связи с этим активисты НФА потребовали отставки Муталибова. Он этого не сделал.

Спустя несколько дней, в ночь на 26 февраля, армянские войска взяли город Ходжалы. Операция, осуществленная при помощи некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ, вошла в историю как «Ходжалинская резня».

В результате этих событий погибли сотни азербайджанцев. Ситуация обернулась гуманитарной катастрофой.

Падение Ходжалы спровоцировало политический кризис в Азербайджане. 6 марта 1992 года после серии неудач азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и под давлением НФА Муталибов все же подал в отставку.

В будущем он последовательно будет обвинять в трагедии политических оппонентов. Политик возложил ответственность за «резню» на некие силы в самом Азербайджане, добивающиеся его отставки, имея ввиду НФА. По его словам, трагедии в Ходжалы не произошло бы, если ему не мешали бы силы, ведущие с ним борьбу за власть.

Жизнь в изгнании

Через некоторое время первый президент попытался восстановиться в должности. 14 мая 1992 года на сессии Верховного Совета за восстановление Аяза Муталибова в качестве главы государства проголосовали 219 из 250 присутствующих в зале депутатов. В тот же день Муталибов ввёл в Баку чрезвычайное положение и комендантский час.

Эти действия спровоцировали массовый митинг сторонников оппозиции у здания НФА. Утром 15 мая руководство «Фронта» выдвинуло Муталибову ультиматум с требованием добровольно уйти до 15.00 с поста президента. Вскоре оппозиция начала марш к президентской резиденции, попутно захватывая административные здания в городе.

К вечеру оппозиция заняла президентский дворец, но главы государства там не оказалось. Муталибов успел покинуть страну.

Новые власти Азербайджана обвинили его в попытке государственного переворота, тем самым заблокировав ему возможность возвращения на родину.

Бывший президент же нашел приют в Москве, но и в этом городе его жизнь не была спокойной — его дважды арестовывали. Предположительно, из-за того, что в 90-е его персона становилась предметом торга между Российской Федерацией и Азербайджаном.

Когда его арестовали во второй раз, в 1996 году, в прессе активно ходили слухи о покровительстве азербайджанских властей чеченским боевикам, и Москва искала способы найти точки влияния на Баку, с помощью которых можно было бы пресечь трафик экстремистов с территории Азербайджана в Дагестан.

В конечном итоге Муталибова неизменно отпускали, а Азербайджан, запрашивавший выдачу своего экс-президента получал от России отказ «ввиду недостаточности материалов обвинения в инкриминируемых ему преступлениях».

В 2003 году Муталибов пытался вернуться в азербайджанскую политику через очередные президентские выборы, однако его к участию в них не допустили, обнаружив в его паспорте российскую прописку в одном из сел Владимирской области. Однако он продолжал пытаться оказывать влияние на азербайджанскую политику, оставаясь одним из лидеров Социал-демократической партии.

Муталибов смог вернуться в Азербайджан лишь в 2012 году, спустя несколько недель после заявления об окончательном уходе из политики. Повод для возвращения был печальный: экс-президент ехал хоронить своего 49-летнего сына, который скончался от рака.

На родине все дела в его отношении были закрыты, а парламент Азербайджана принял закон «Об обеспечении бывшего президента и членов его семьи», наделяющий экс-президента иммунитетом от уголовного преследования, а также назначающий ему пожизненную пенсию в размере 50 процентов от зарплаты действующего президента.

Сейчас Муталибов редко общается с прессой, но когда делает это, неизменно высказывает поддержку и одобрение политики президента Ильхама Алиева, сделавшего возможным его возвращение.

В одном из последних интервью, оценивая свою политическую карьеру, Муталибов корил себя за недостаточную жесткость:

«На склоне лет понимаю, что моя главная ошибка на посту президента и в жизни вообще была в том, что я слишком доверял людям, верил в их порядочность. Мне надо было очистить свое окружение от коррумпированных и недобросовестных людей. Вообще любой руководитель должен сочетать гуманизм с жесткостью. В то смутное время я, наверное, слишком злоупотребил гуманизмом».