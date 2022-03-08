Символ 8 Марта, который ушел в прошлое. Почему мы забыли про мимозу

Сегодня главным цветочным символом традиционного российского 8 Марта принято считать тюльпаны. Но с момента появления праздника его олицетворял совсем другой цветок: в советском прошлом на открытках и плакатах печатали мимозы, а букет из них считался лучшим подарком. Как мимозы впервые появились на прилавках и почему ее разлюбили россияне, — в материале «Газеты.Ru».

Символ 8 марта

История Международного женского дня берет начало еще в в 1908 году. Восьмого марта в Нью-Йорке прошел митинг в рамках борьбы за права женщин, рассказывает «Газете.Ru» историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

«Женщины требовали равных условий оплаты труда и избирательного права. По митингующим открыли огонь — в итоге погибли 150 человек», – говорит эксперт.

По его словам, в память об этом дне в 1910 году на международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день, который впоследствии распространился по миру — и особенно укрепился в Советском Союзе.

В послевоенное время было принято решение выбрать для даты собственный знак, добавляет доктор исторических наук и заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев. Так, в 1946 году Советом итальянских женщин в качестве знака – символа праздника, была выбрана мимоза, правильное название которой – серебристая акация.

Однако существует и другая версия становления мимозы символом 8 Марта, отмечает Оришев.

«Некоторые полагают, что в нашей стране дарить мимозы стали с подачи Надежды Крупской, которая считала цветы лучшим подарком для женщин, а недорогие цветы (как мимозы) были по карману любому пролетарию. Однако по-настоящему популярны эти цветы в нашей стране все равно стали только в 60-е», – констатирует он.

Недорогая и выдерживает холод

«Для россиян мимозы – самые ранние цветы из всех завезенных в страну, а их появление стало признаком наступления весеннего тепла. Также мимоза – очень стойкий цветок, и суровые зимние холода он выносил запросто», — замечает он.

Это подтверждает флорист-декоратор Наталья Князева. По ее словам,

популярность мимозы в советское время объяснялась ценой, терпимостью к низкой температуре и неприхотливостью самого растения.

«Мимоза цветет в относительно холодное время. Это сейчас технологии позволяют любоваться букетом сирени или анемонов в ноябре, а раньше все было иначе. А еще деревья с этими цветами растут сами по себе и не требуют особенного ухода. Что тоже несомненный плюс. Ну и, конечно, цвет – яркий, солнечный – то, что нужно после серых дней зимы», – говорит эксперт.

Почему мимоза утратила популярность

Мимоза стала терять популярность из-за повышения уровня жизни в нулевые, считает Оришев. Некоторые мужчины стали считать, что дарить мимозы несолидно. Также на снижение популярности мимозы повлияло развитие цветочного бизнеса, когда торговцы стали предлагать широкий ассортимент различных букетов, полагает эксперт.

«Поток производства акаций, традиционно производимой на черноморском побережье, ослаб в силу экономических причин. В то же время усилился поток цветочной продукции из европейских стран, где можно было закупаться большими объемами других цветов — и весьма недорого», – дополняет историк Бальдруев.

Кроме того, указывает аспирант РАНХиГС, в связи с большим потоком фильмов из-за границы, где превалировали розы и тюльпаны, цветок мимозы казался россиянам слишком простым.

Какие цветы заменили мимозу

Согласно социологическим опросам, в мегаполисах самые популярные цветы в наше время – розы и тюльпаны, отмечает Александр Оришев. При этом больше всего любят розы в Москве и Санкт-Петербурге. В городах поменьше чаще выбирают наиболее демократичные цветы — тюльпаны. На третьем месте по популярности — хризантемы, говорит эксперт.

«Сегодня на 8 марта пользуются спросом луковичные растения — тюльпаны, крокусы, гиацинты и фрезии, так как специфика разведения позволяет их вырастить ровно к назначенному времени», – указывает Князева.

Тем не менее, говорит флорист, тюльпаны все равно остаются на передовой. Тюльпанов великое множество – простые, махровые, бахромчатые, пионовидные, есть еще и ботанические – они совсем крохотные. И это разнообразие очень привлекает.