«Освободить Украину, зачистить ее от нацистов». В Кремле раскрыли цели операции России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях, возможных сроках и условиях окончания операции по денацификации и демилитаризации Украины. Главные заявления представителя Кремля – в материале «Газеты.Ru»

Цели и сроки операции

«Цели были рассказаны президентом, — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа», — сказал Песков, выступая на пресс-конференции.

По его словам, ситуация сложилась «очень беспокойная». Но, как объяснил президент, «это все продиктовано, действительно, нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны». Песков подчеркнул, что происходящее на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности.

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистски настроенных людей и идеологии», — добавил Песков.

Он пояснил, что демилитаризация Украины означает «нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран».

Как отметил пресс-секретарь президента, сроки операции зависят от ее результативности и целесообразности, они «будут определяться Верховным главнокомандующим». Пресс-секретарь президента добавил, что не может разглашать военную информацию и единственным официальным источником остается Министерство обороны.

Условия окончания операции

Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ждала бы от Украины, чтобы «концептуальные краснолинейные проблемы были решены», заявил Песков.

«Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в Кремле не видят преград для организации переговоров Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Но это возможно только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

Песков также подчеркнул, что слово «оккупация» недопустимо при разговоре о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

«Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо», — сказал Песков, отметив, что возможная смена режима на Украине — это «вопрос выбора украинского народа».

Нет «железному занавесу»

Песков считает, что граждане России в своем большинстве поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины.

«Реакция, мы знаем с вами, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик ДНР и ЛНР… это как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик, поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не меньше», — сказал представитель Кремля.

Он также убежден, что Россия не может оказаться за «железным занавесом».

«Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого, и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — считает он.

Санкции и финансы

«Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — сообщил Песков.

По его словам, в Кремле негативно относятся к возможным санкциям Запада против Путина и кабинета министров. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против президента России и правительства из-за операции на Украине.

«Негативно… Давайте анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблемы», — заключил пресс-секретарь президента.

Начало операции

Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о начале специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В своем видеообращении он объяснил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Российский лидер также возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Вечером 21 февраля президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он также подписал Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, их опубликовали на сайте Кремля.

Согласно тексту документов, договоры подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.