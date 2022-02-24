Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не паниковать. МВД Украины рекомендовало гражданам пока находиться дома, но держать наготове «тревожный чемодан»
В Крыму на два дня прервали учебный процесс в школах приграничных районов. Ранее такое решение приняли власти Белгородской области.
Подразделения Народной милиции ЛНР начинают штурм подконтрольного Украине города Счастье, сообщил советник главы ЛНР
Видеообращение Зеленского (на украинском, но все в целом понятно): Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и пограничникам, погранпостам
Воздушное пространство Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Брянской областей закрыто. Аэропорты в этих регионах не принимают рейсы и задерживают вылеты — Ъ
МИНОБОРОНЫ РФ: Российские Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы «приостановлены», информация на табло может замедляться — СМИ
Укроаэрорух сообщил о закрытии Украиной воздушного пространства. Из киевского аэропорта «Борисполь» эвакуируют пассажиров и персонал, рядом с ним — пожар после взрыва. Рейсы из международного аэропорта «Жуляны» отменены.
Российские авиационные власти уведомили авиакомпании о закрытии воздушного пространства РФ у границ Украины для гражданских самолетов. Отменены рейсы из «Платова» под Ростовом-на-Дону, кроме того — отменены вылеты части российских компаний в Ростов.
В районе Азовского моря и Одессы происходит десантная операция Черноморского флота РФ — Reuters
Видео экстренного обращения Владимира Путина опубликовал ТАСС.
«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», — заявил президент РФ. Он добавил, что «цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».
Ситуация на рынках: доллар стоит 84 рубля, евро — 95 рублей на бирже. Нефть марки Brent — выше $102 за баррель.
SHOT публикует видео «экстренно уезжающих из Киева людей». Аэропорт Борисполя закрыт для вылетов. Слышны взрывы.
Оперативное командование ВСУ сообщает о ракетных ударах по украинским военным штабам и аэродромам, передает британская The Guardian. Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, Путин должен остановить войска и не допустить худшей с начала XXI века войны в Европе.
Операция по денацификации и демилитаризации Украины началась после решения Кремля помочь Донецкой и Луганской народным республикам. Их руководители Денис Пушилин и Леонид Пасечник накануне обратились к Путину с просьбой защитить людей от геноцида.
Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня под утро, в районе 6 часов мск, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, добавил Путин. В крупных украинских городах слышны взрывы — судя по всему, из расположенных там воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мы ведем онлайн-трансляцию.