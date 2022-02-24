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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Армия

Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE

Путин объявил о начале военной операции в Донбассе

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Президент РФ Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, военные действия направлены «против тех, кто взял Украину и ее народ в заложники». В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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Вверху самая последняя запись С конца
8:01

В Киеве взрыв на улице Васильковской, 3 — повреждены жилые здания и торговые площадки — СМИ

7:57

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не паниковать. МВД Украины рекомендовало гражданам пока находиться дома, но держать наготове «тревожный чемодан»

7:53

В Крыму на два дня прервали учебный процесс в школах приграничных районов. Ранее такое решение приняли власти Белгородской области.

7:52

Дым от двух мощных взрывов в Харькове

7:51

Пробки на улицах Харькова — по-видимому, харьковчане пытаются покинуть город

7:50

Подразделения Народной милиции ЛНР начинают штурм подконтрольного Украине города Счастье, сообщил советник главы ЛНР

7:48

Видеообращение Зеленского (на украинском, но все в целом понятно): Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и пограничникам, погранпостам

7:46

Воздушное пространство Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Брянской областей закрыто. Аэропорты в этих регионах не принимают рейсы и задерживают вылеты — Ъ

7:45

Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

7:44

МИНОБОРОНЫ: ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ

7:43

МИНОБОРОНЫ РФ: Российские Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

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7:40

Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы «приостановлены», информация на табло может замедляться — СМИ

7:39

Укроаэрорух сообщил о закрытии Украиной воздушного пространства. Из киевского аэропорта «Борисполь» эвакуируют пассажиров и персонал, рядом с ним — пожар после взрыва. Рейсы из международного аэропорта «Жуляны» отменены.

Российские авиационные власти уведомили авиакомпании о закрытии воздушного пространства РФ у границ Украины для гражданских самолетов. Отменены рейсы из «Платова» под Ростовом-на-Дону, кроме того — отменены вылеты части российских компаний в Ростов.

7:37

В районе Азовского моря и Одессы происходит десантная операция Черноморского флота РФ — Reuters

7:36

В Мариуполе в жилых домах из-за перепадов напряжения мигает свет в окнах.

7:35

Сообщения о российском десанте под Одессой появляются в украинских СМИ и соцсетях

7:33

CNN: в четверг США и их союзники применят полномасштабные санкции против Российской Федерации

7:32

Взрывы в Сумской области Украины.

7:29

Видео экстренного обращения Владимира Путина опубликовал ТАСС.

«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», — заявил президент РФ. Он добавил, что «цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».

7:26

Ситуация на рынках: доллар стоит 84 рубля, евро — 95 рублей на бирже. Нефть марки Brent — выше $102 за баррель.

7:23

SHOT публикует видео «экстренно уезжающих из Киева людей». Аэропорт Борисполя закрыт для вылетов. Слышны взрывы.

7:21

Оперативное командование ВСУ сообщает о ракетных ударах по украинским военным штабам и аэродромам, передает британская The Guardian. Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, Путин должен остановить войска и не допустить худшей с начала XXI века войны в Европе.

7:20

Операция по денацификации и демилитаризации Украины началась после решения Кремля помочь Донецкой и Луганской народным республикам. Их руководители Денис Пушилин и Леонид Пасечник накануне обратились к Путину с просьбой защитить людей от геноцида.

7:16

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня под утро, в районе 6 часов мск, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, добавил Путин. В крупных украинских городах слышны взрывы — судя по всему, из расположенных там воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мы ведем онлайн-трансляцию.

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