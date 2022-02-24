Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE

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Укроаэрорух сообщил о закрытии Украиной воздушного пространства. Из киевского аэропорта «Борисполь» эвакуируют пассажиров и персонал, рядом с ним — пожар после взрыва. Рейсы из международного аэропорта «Жуляны» отменены.

Российские авиационные власти уведомили авиакомпании о закрытии воздушного пространства РФ у границ Украины для гражданских самолетов. Отменены рейсы из «Платова» под Ростовом-на-Дону, кроме того — отменены вылеты части российских компаний в Ростов.