Песков ответил на вопрос о сроках окончания военной операции в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности России остановить военную операцию в Донбассе на определенных условиях.

Он пояснил, что операция имеет цели и они будут достигнуты. На вопрос журналиста о вероятности досрочного завершения операции представитель Кремля ответил, что ему об этом ничего не известно.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что спецоперация России в Донбассе продлится не долго.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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