Песков заявил, что Россия не может оказаться за железным занавесом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не может оказаться за железным занавесом. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств...» — сказал Песков.

Как считает пресс-секретарь российского главы, Россия уже и ранее сталкивалась с проблемами от государств до проведения военной операции.

Также Песков заявлял, что конечная цель армии России — провести демилитаризацию Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.