НАТО отправляет войска на восточный фланг

Военнослужащие армии США перед отправкой в Польшу из Форт-Брэгга, Северная Каролина, 14 февраля 2022 года

В связи с операцией России на Украине НАТО развернет дополнительные оборонительные силы в восточной части альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не станет отправлять войска на Украину. В то же время в Бельгии предложили прекратить выдавать визы россиянам, а в Чехии призвали отключить РФ от SWIFT. В Кремле уверены, что такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом.

НАТО приняло решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса в связи с военной операцией России на Украине. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран организации в Брюсселе.

Альянс назвал действия России представляющими серьезную угрозу евроатлантической безопасности и обратил внимание на их геостратегические последствия.

«НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы», — отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что союзники по НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора и «решили предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе».

В альянсе подчеркнули, что принятые меры «остаются превентивными, пропорциональными» и не направлены на эскалацию.

В НАТО призвали Россию отозвать свое решение о проведении «специальной военной операции» в Донбассе, отметив, что Москва заплатит за свои решения «очень высокую экономическую и политическую цену».

«Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, которое является совершенно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, а также с народом Украины. Мы также осуждаем Белоруссию за то, что она допустила это нападение», — подчеркнули в альянсе.

Страны НАТО также осудили решение Москвы признать ЛНР и ДНР. «Мы решительно осуждаем решение России распространить признание на сепаратистские регионы восточной Украины. Это еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и противоречит Минским соглашениям, которые подписала Россия. Союзники никогда не согласятся с этим незаконным признанием», — указали в организации.

В НАТО заявили, что полностью поддерживают президента Украины и ее граждан. Отмечается, что альянс всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины «в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды».

Альянс пообещал и дальше тесно координировать свои действия с заинтересованными сторонами и различными международными организациями, включая ЕС.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не будет развертывать силы на Украине.

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — сказал он.

Столтенберг указал, что альянс продолжит контактировать с Москвой по урегулированию конфликта.

Прекращение выдачи виз россиянам

В Бельгии предложили рассмотреть вопрос о прекращении выдачи любых виз Евросоюза всем россиянам.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию», — подчеркнул государственный секретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди. По его словам, ограничения должны коснуться выдачи краткосрочных и долгосрочных виз.

«В настоящий момент пребывание россиян здесь нежелательно, общий запрет на выдачу виз россиянам не должен быть табуирован»,— сообщил он. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо пока не прокомментировал это предложение.

Ранее правительство Чехии обсудило возможность ужесточения процедуры выдачи виз россиянам.

«Мы говорили, что призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта», — подчеркивал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Позднее стало известно, что Чехия остановила выдачу виз россиянам и отозвала для консультаций своих послов из России и Белоруссии.

Кроме того, страна решила закрыть два российских консульства в Карловых Варах и Брно, а также собственные генконсульства в Петербурге и Екатеринбурге.

Отключение от SWIFT

Президент Чехии Милош Земан выразил свою поддержку народу Украины и призвал ввести более жесткие санкции в отношении России, в том числе отключить ее от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

«Думаю, что пришло время приступить к более жестким санкциям, чем планировалась ранее. Это, прежде всего, санкции в сфере международной банковской сети SWIFT, что означало бы исключение РФ из платежной системы» — приводит слова Земана издание actuality.sk.

Чешский президент выразил уверенность в том, что ситуация успокоится, «однако не глупым компромиссом, но решительной реакцией против агрессора».

«Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России»,— заявил Земан.

По данным Reuters, в настоящее время отключение России от SWIFT не предполагается, поскольку это решение приведет к широкомасштабным последствиям в том числе и в Европе.

Железного занавеса не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Россия не может оказаться за железным занавесом.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств...» — отметил Песков.

По его словам, Россия уже сталкивалась с проблемами от других государств до проведения военной операции.