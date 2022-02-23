Все санкции, которые ввели против России и Донбасса

Донецк после признания Россией суверенитета ДНР (и ЛНР), 23 февраля 2022 года

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР целый ряд стран последовательно вводят санкции в отношении российских физлиц и компаний, а также распространяют действие рестрикций на территорию республик Донбасса. «Газета.Ru» собрала весь «пакет» ограничений, о которых заявили на Западе и в других государствах за последние два дня.

Пакет США

Президент США Джозеф Байден 23 февраля распорядился ввести санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил глава Белого дома.

Позднее Минфин США уточнил, что ограничения коснулись исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

22 февраля США ввели санкции против членов российской элиты и их семей — в частности, против сыновей экс-премьера Михаила Фрадкова, замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Под ограничения также попали Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ с подконтрольными организациями, включая футбольный клуб ЦСКА. Рестрикции в отношении госдолга России ограничились запретом сделок на вторичном рынке с гособлигациями, выпущенными после 1 марта 2022 года.

«Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории.

Если вы слушали его речь, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше.

Это начало вторжения России на Украину», — так прокомментировал пакет новых рестрикций президент США Джо Байден.

Американские ограничения наложены и на республики Донбасса — соответствующий документ, в частности, запрещает американцам финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также торговлю с республиками.

Пакет ЕС

Евросоюз в среду официально ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц РФ, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР или способствовали этому. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Госдумы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик», — говорится в тексте.

Кроме того, «целевые ограничительные меры» введены в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые «сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», пишет ТАСС.

Рестрикции также запрещают любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР.

«Сегодняшнее решение, в частности, введет запрет на импорт товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий», — отмечается в заявлении Брюсселя.

Черный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.

Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. «Совет принял решение ввести секторальный запрет на финансирование РФ, ее правительства и ЦБ.

Ограничивая возможности российского государства и правительства по доступу к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики», — поясняется в сообщении.

Британский пакет

Британия наложила санкции против пяти российских банков: «Россия», «ИС Банк», «Генеральный банк», «Промсвязьбанк» и «Черноморский банк».

Персональные санкции наложены на предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Кроме того, в парламенте королевства призвали правительство ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича.

Санкции других стран

Кроме того, о введении рестрикций в ответ на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР объявили власти Канады, Японии и Австралии.

Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о первом пакете экономических санкций против России. Правительство страны запрещает гражданам и компаниям Канады вести какие-либо финансовые операции республиками Донбасса и принимать участие в покупке суверенного долга России. Ограничения коснутся и депутатов, которые поддержали признание независимости ДНР и ЛНР. Также Канада вводит санкции в отношении двух государственных банков, запрещая любые финансовые сделки с ними.

«Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Трюдо.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Москву вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, признание независимости ДНР и ЛНР является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». Кисида объявил о прекращении выдачи виз представителям этих республик и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с ДНР и ЛНР, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом России.

В свою очередь, премьер Австралии Скотт Моррисон объявил, что вводится запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности РФ. Также на республики Донбасса распространяются действующие «санкции, которые касаются Крыма и Севастополя».