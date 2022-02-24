Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в поддержку Донбасса. В российском Минобороны заявили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, угрозы для мирных жителей нет. Действия Москвы уже осудили ООН, Еврокомиссия и большинство западных лидеров, США анонсировали новые жесткие санкции, а НАТО созывает экстренное заседание.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завил, что военная операция России в поддержку Донбасса нарушает принципы Устава организации и не имеет смысла. «Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава [ООН]», — сказал он после заседания Совета Безопасности по ситуации на Украине.

«Президент Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе и потребовал от украинских войск сложить оружие.<…> Теперь я говорю: президент Путин, во имя всего человечества, верните свои войска обратно в Россию», — призвал генсек (цитата по ТАСС).

Гутерриш добавил, что начало российской военной операции на Украине — «самый печальный момент» за все время его пребывания на посту генерального секретаря ООН. Если не затормозить развитие ситуации, бедствия в Европе «достигнут немыслимого уровня», сравнимого с «кризисом на Балканах».

«Во имя человечества: не позволяйте начинаться в Европе тому, что может быть самой серьезной войной с начала столетия», — обратился он к российскому президенту.

«Россия избрала путь агрессии»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал военную операцию Москвы как «безрассудное и ничем не спровоцированное нападение». «В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны», — говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном на сайте альянса.

Он призвал российские власти немедленно прекратить военные действия, уважать территориальную целостность Украины и не нарушать международное право. Генсек заявил о «серьезной угрозе евроатлантической безопасности» и анонсировал скорую встречу стран-членов НАТО.

«Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это страшное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать всех союзников», — заключил он.

По информации AFP, экстренное заседание пройдет сегодня утром.

«Путин выбрал преднамеренную войну»

Президент США Джо Байден подчеркнул, что российский лидер «выбрал войну», которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам. «Сегодня вечером весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака», — цитирует политика Reuters.

Байден добавил, что Штаты и их союзники «ответят единым и решительным образом». «Мир призовет Россию к ответу», — заявил он.

В четверг американский президент выступит с обращением к нации, в котором объявит о готовящихся мерах в связи с действиями российских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел переговоры с Байденом, в Киеве ожидают помощи от Вашингтона. США обещают 24 февраля ввести новые жесткие санкции.

«Мы привлечем Кремль к ответственности»

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен выступили с осуждением начатой Россией спецоперации.

«В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности», — говорится в их совместном заявлении.

В ОБСЕ готовятся провести спецзаседание Постоянного совета. «Постпреды уведомлены о <…> действиях России на Украине. Готовится заседание cпецпостсовета, чтобы обсудить происходящее», — сообщил источник ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также созвонился с Зеленским и обсудил дальнейшие шаги. «Начав это ничем не вызванное нападение на Украину, президент [России Владимир] Путин выбрал путь кровопролития и разрушения. Великобритания и наши партнеры ответят решительно», — написал политик в Twitter. Британский премьер пообещал дать решительный ответ на «неспровоцированное нападение».

«Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Никого не одурачили провокации Кремля и его попытки представить ситуацию в ложном свете», — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал операцию «вопиющим нарушением международного права». «Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — сказал он. «Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия», — добавил канцлер.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призвал НАТО провести консультации в соответствии со ст. 4 устава организации (при угрозе территориальной целостности). «Российская военная агрессия против суверенитета Украины, народа и демократии абсолютно неприемлемы. Это ответственность Путина немедленно ее прекратить. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО», — написал он.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что действия России можно расценивать как нападение на весь европейский порядок безопасности, несмотря на то что направлены только против Украины. «Мы испытываем глубокое сочувствие по отношению к Украине и ищем способы увеличить нашу поддержку», — говорится в его сообщении в Twitter.

Ночью стало известно, что в Хельсинки готовы подать заявку на вступление в НАТО.

«Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. <…> Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны конфликта «сохранять хладнокровие и рациональность». «Все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности», — сказал он. В Пекине выразили уверенность, что «дверь к мирному решению украинского вопроса закрыта не полностью».

По информации турецкого телеканала A Haber, Путин, объявив о начале военной операции, успел поговорить по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Содержание их беседы не раскрывается.