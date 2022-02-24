«Зеленского могут подтолкнуть к приказу о наступлении»

Глава ДНР Денис Пушилин дал интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Руководитель республики заявил, что ВСУ следует добровольно покинуть Донбасс. По его словам, на линии соприкосновения со стороны Украины зафиксировали активные перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе не разрешится сама, а наиболее оптимальным вариантом является добровольное отступление украинской армии от линии соприкосновения.

«С учетом тех поставок из стран Запада летального вооружения, само собой это не рассосется, и это большая проблема сейчас, которая может выстрелить — и выстрелить очень серьезно, особенно это опасно сейчас уже для признанных республик Донбасса», — отметил он.

Пушилин утверждает, что активные перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» зафиксированы на линии соприкосновения со стороны Украины, они якобы могут быть использованы в дальнейшем против республик Донбасса.

«Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и «Град», и «Смерч», и «Ураган» ближе к линии соприкосновения. Мы абсолютно не можем исключать, что эти установки не будут использоваться против территории республик», — сказал глава ДНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины, по его словам, остается напряженной и ухудшается с каждым днем.

Он полагает, что президент Украины Владимир Зеленский может начать наступление на республики Донбасса в обозримом будущем и ситуация «пойдет вразнос».

«Это очень серьезно назревает в обозримом будущем, идти в полномасштабное наступление — это один из вариантов. Второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ, мы это видим, все к этому готово, его могут подтолкнуть к этому», — цитирует его ТАСС.

Пушилин заявил, что ВСУ должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти свое оружие.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», — пояснил он.

При этом оружие, которое имеется у украинских силовиков, может вернуться не на Украину. «А может быть, какая-то часть начнет перемещаться уже в Европу? И там этими оголтелыми националистами могут уже совершаться теракты, грабежи и разные преступления?» — считает глава республики.

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Донбассе занимаются скорее террористической деятельностью, повреждая объекты критической инфраструктуры, утверждает Пушилин.

«Это не диверсия уже, это теракт, потому что как его классифицировать правильно, если нарушаются или, скажем так, повреждаются объекты критической инфраструктуры? То есть я говорю об объекте Южно-Донбасского водовода. От этого зависит, будет питьевая вода у большого количества людей или нет, это цифра именно сотни тысяч», — пояснил он.

«Ситуация здесь приводится к гуманитарной катастрофе», — констатировал руководитель ДНР.

По его словам, дефицит продуктов в республики на данный момент отсутствует, медучреждения работают в штатном режиме. «У нас нет ни на складах, ни в торговых точках никакого дефицита. Что касается медицины, она тоже работает в штатном режиме», — сообщил он.

Россия, как пояснил накануне президент Владимир Путин, признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях.

«То есть в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины.

Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — сказал российский лидер.