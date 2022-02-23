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Германский фонд отказывается от поддержки «Северного потока — 2»

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Председатель правления фонда «Защита климата и окружающей среды MV» Эрвин Зеллеринг заявил, что организация отказывается от поддержки «Северного потока — 2» после остановки сертификации оператора газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

«Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал он.

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был создан в 2021 году в германской земле Мекленбург при участии Nord Stream 2 AG. Тогда ландтаг поручил организации содействовать завершению реализации трубопровода несмотря на санкции США.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в свою очередь не исключил, что решение кабмина не означает, что проект никогда не будет запущен.

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