«Пропагандистская машина России». Британия может запретить RT

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис попросила медиарегулятор Ofcom пересмотреть решение о выдаче лицензии RT. Оппозиция в парламенте королевства призывает запретить вещание российского телеканала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Британские власти обратились к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу Russia Today. Об этом в среду, 23 февраля, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT», — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

В свою очередь, лидер оппозиции Кир Стаммер выступил за запрет вещания RT, назвав телеканал «пропагандистской машиной России».

«Я хотел бы сказать, что мы живем в демократии, мы живем в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать», — ответил ему Джонсон.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что медиарегулятор будет следить за поддерживаемым государством новостным каналом RT.

«Что касается Russia Today, я считаю, что он регулярно транслирует пропаганду и фальшивые новости и фактически является рукой российского государства, и я уверена, что Ofcom следит за этим», — отметила она.

Как отреагировали в Москве

Официальный представитель МИД Мария Захарова полагает, что «все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет». По ее оценкам, это признание «бесценно», а Москва предпримет ответные шаги.

«В случае, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать.

Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает.

Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ofcom никогда прежде не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, указала заместитель главного редактора телеканала Анна Белкина.

«За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране», — приводит ее слова РИА «Новости».

По мнению Белкиной, британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления. «Это показывает, что их самопровозглашенная приверженность таким ценностям, как свобода слова и независимость регулирующих органов, не более чем фикция», — утверждает она.

В начале февраля российские власти объявили о решении запретить вещание Deutsche Welle в России, закрыть корреспондентский пункт и аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро телеканал. Эти меры были приняты в ответ на запрет вещания RT DE в Германии, указали в МИД РФ.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами там названы Sputnik и RT. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили никаких доказательств. В Москве назвали такие заявления голословными. В 2017 году RT America обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах.