В Лондоне пригрозили повторить Крымскую войну. Минобороны РФ призвало лучше учить историю

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России «повторить» события Крымской войны 1853-1856 годов и заявил, что Лондон всегда готов «пнуть» Москву. В Минобороны РФ в ответ посоветовали британским военнослужащим «хорошо изучать не только географию России, но и ее историю».

Лондон при необходимости всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с военнослужащими королевства при посещении здания Конной гвардии, расположенного в центре Лондона.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — заявил министр обороны.

По мнению Уоллеса, президент России Владимир Путин совершил ту же ошибку, что и император Николай I, когда пошел на конфронтацию с Западом.

«Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзов», — отметил глава Минобороны.

Уоллес добавил, что своими действиями Путин «вывел безумие на новый уровень» («has gone «full tonto»).

Газета The Independent сообщила, что эти слова прозвучали не в официальной речи, а когда министр «болтал» с военными.

Как отмечает издание The Scotsman, глава Минобороны сам когда-то был офицером шотландской гвардии и произнес свою речь на фоне большой картины, которая изображает Инкерманское сражение Крымской войны.

Со своим заявлением Уоллес выступил после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении Лондона в ближайшее время предоставить Киеву «новый пакет военной помощи», включающий в себя оборонительную технику. Ранее глава британского кабмина анонсировал новый пакет экономической поддержки Киеву в размере $500 млн на смягчение последствий от «российской агрессии».

Как ответили в Минобороны РФ

Минобороны России в ответ на заявление главы военного ведомства Соединенного Королевства рекомендовало британским военнослужащим «хорошо изучать не только географию России, но и ее историю».

«Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ее Величества <...> рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — сказал представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, глава британского МИД Лиз Трасс, находясь в Москве, «уже демонстрировала свои чудные познания географии России». «Публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно», — сказал Конашенков.

Он назвал «мифологией» слова британского военного министра о Крымской войне.

«Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес.

Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии», — сказал представитель Минобороны РФ.

Более ярким событием сражения, по словам генерал-майора, стало уничтожение русской артиллерией английской бригады легкой кавалерии «всего за 20 минут».

«Именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ говорил об эпизоде Балаклавской битвы, вошедшем в историю как «Атака легкой бригады». Эта катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана, по мнению историков, стала следствием недопонимания при передаче приказа. При попытке атаковать русскую артиллерию на открытой равнине погибли по разным оценкам от 300 до 400 британцев.

Участник сражения, французский генерал Пьер Боске, комментируя действия британской кавалерии, произнес знаменитую фразу: «Это великолепно, но это не война: это безумие».

Историки о «повторении» Крымской войны

Российский военный историк Борис Юлин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что нынешняя ситуация действительно напоминает время накануне Крымской войны.

«Крымскую войну Российская Империя проиграла, там тогда западные державы якобы вступились за Турцию, по сути, на самом деле, спровоцировав конфликт.

Определенная аналогия есть, сейчас тоже идет постепенное нагнетание истерией военного состояния, и действительно против России сложилась достаточно враждебная коалиция. Достаточно неприятно похожая ситуация», — отметил он.

В свою очередь историк Евгений Понасенков назвал итоги Крымской войны катастрофическими для России.

«Действительно, Англия и Франция одержали победу, английские войска работали и воевали слажено, действительно, эффективно. Вы понимаете, тогда в России не выдержала инфраструктура, потому что тогда у нас не были развиты железные дороги, послали умирать солдат, никто боеприпасы вовремя не подвозил, была несогласованность действий и тд. Произошла катастрофа», — считает он.

Шотландские гвардейцы в Крымской войне

Шотландские гвардейцы, о которых упоминал британский министр обороны, сражались в Крымской войне в составе армии Великобритании. Они принимали участие в битвах на реке Альме, а также под Инкерманом против войск Российской империи. Гвардейцы также входили в состав войск, осаждавших Севастополь. Однако наиболее известный эпизод с участием шотландских гвардейцев произошел в ходе сражения под Балаклавой 25 октября 1854 года и вошел в историю под названием «Тонкая красная линия».

27 сентября 1854 года при подавляющем превосходстве британские армия и флот захватили Балаклаву, а затем превратили город в главную базу снабжения своей экспедиционной армии в Крыму.

По английской версии, 93-й шотландский пехотный полк оставался последним прикрытием союзных войск от прорыва русской армии в военный лагерь в Балаклаве. Перед атакой казаков командир шотландцев Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, хотя устав в таких случаях предусматривает шеренги по четыре. Журналист Times Уильям Рассел описал гвардейцев как «тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью».

Британские журналисты передавали, что Кэмпбелл сказал своим солдатам: «Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите». На что адъютант Кэмпбелла ответил: «Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем».

Выражение «тонкая красная линия» как символ мужественной обороны из последних сил вошло в устойчивый оборот во многих странах Запада.

Однако атаки в итоге не произошло. Казаки внезапно отказались от наступления, остановившись в 500 м от холма. Шотландцы открыли огонь по кавалеристам, тем самым раскрыв свои позиции.

Канадский историк Джордж Денисон в своей книге «История конницы» писал: «русские эскадроны совсем не собирались атаковать, а просто производили демонстрацию с целью побудить противника развернуть свои силы; поэтому когда 93-й полк показался на холме, то они, считая свое дело выполненным, повернули назад».