«Полномасштабная война с Россией или шанс на заморозку конфликта в Донбассе»

Госдума и Совфед одобрили решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР. В Киеве действия Москвы осудили, не исключив разрыва дипломатических отношений и призвав Запад усилить антироссийские санкции. Эксперты считают, что решение России усиливает военно-политическое давление на Киев, потенциально создавая риск полномасштабной войны и нового внутриполитического кризиса. Как на Украине оценивают признание республик Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

Члены Федерального собрания России — как депутаты Госдумы, так и сенаторы Совфеда, — единогласно ратифицировали решение президента о признании суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Российский парламент также одобрил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР, которые включают и возможную военную поддержку республик.

Это решение вызвало серьезную критику со стороны Киева в адрес Москвы. По мнению президента Владимира Зеленского, что Россия создала юридические основания для продолжения «агрессии» против Украины с помощью признания ДНР и ЛНР.

«Этим решением Россия создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина, при этом нарушая все возможные <...> международные обязательства, резолюцию СБ ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года. <…> Мы разделяем общее видение того, что российская эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но для Европы и всего мира в целом», — добавил Зеленский.

С его точки зрения, другие государства должны ответить на «очередной акт агрессии» введением новых санкций против России, в том числе отменив запуск газопровода «Северный поток — 2», а также усилив поддержку Украины для повышения обороноспособности и экономической стабильности в стране.

«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введем военное положение. <…> Украина понимает все риски и призывает РФ к переговорам», — подчеркнул президент Украины, также пообещав рассмотреть запрос МИД страны о возможном разрыве дипотношений с Россией.

Как на Украине оценивают решение РФ

Параллельно с реакцией Зеленского в украинском политическом и медийном пространстве констатировали смерть Минских соглашений, принятых для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины еще в 2015 году, а также обвинили Москву в разрушении всего переговорного процесса по проблеме Донбасса в целом.

Однако отдельным направлением в некоторых СМИ обсуждается и возможный позитивный фактор признания ЛНР и ДНР, а именно — шанс на остановку военного противостояния в регионе на фоне риска конфликта уже непосредственно между Россией и Украиной в случае продолжения обстрелов.

Опрошенные «Газетой.Ru» украинские политологи по-разному оценивают решение Москвы по независимости республик Донбасса. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Россия усиливает военно-политическое давление на Киев за счет признания ЛНР и ДНР.

«Теперь Киев будет иметь дело не только с так называемыми республиками (ЛНР и ДНР), но и российскими вооруженными силами. По сути Донбасс превращается в формальную точку входа для РФ. Это дает Украине все основания говорить, что Москва вышла из Минских соглашений, потому что и Россия, и представители ЛДНР своей независимостью фактически ликвидировали такой субъект договоренностей, как отдельные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Теперь с российской точки зрения ОРДЛО нет, а есть ЛНР и ДНР — также считают представители самих республик», — указал эксперт.

С точки зрения Бортника, само признание республик можно назвать инструментом Москвы для давления на Украину и Запад. И он считает, что это только первый шаг.

«Основные задачи России заключаются во внеблоковом или нейтральном статусе Украины, а также ее исключение из зоны влияния Запада или возвращение в зону влияния России. Кроме того, скорее всего, целью Москвы является признание со стороны Запада наличия у РФ законных интересов в сфере безопасности и части зон влияния на территории Восточной Европы.

Пока все эти задачи не реализованы, поэтому противостояния будет продолжаться», — отметил эксперт.

Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также уверен, что признание независимости ЛНР и ДНР означает отказ России от Минских соглашений. По его мнению, это решение усиливает риски прямого военного столкновения между РФ и Украиной.

«Признание ЛНР и ДНР в целом ожидалось, но многих напрягла тональность и содержание выступления Путина по этому вопросу. По сути, это была демонстрация «ненависти и агрессии» в первую очередь к Украине, а потом уже к Западу. В таких условиях нельзя исключать риска того, что Москва не остановиться только на Донбассе. То есть существует вероятность полномасштабной войны России и Украины», — считает украинский эксперт.

Однако Фесенко не исключил, что также существует и вариант заморозки конфликта в Донбассе из-за возможного введения российских войск. По мнению эксперта, подобная ситуация наблюдалась после признания Южной Осетии и Абхазии со стороны России.

«Если российские войска остановятся на линии соприкосновения, то действительно может произойти заморозка. Такой вариант возможен и в случае реализации, его даже можно будет назвать условным плюсом от решения России по ЛДНР. Однако только если Москва действительно ограничится лишь выходом на линию соприкосновения и прекращением огня», — заключил Фесенко.

Как шаг Москвы угрожает Киеву

Эксперты затрудняются прогнозировать, отразится ли признание Россией республик Донбасса на внутриполитической ситуации на Украине, поскольку, по сути, решение Москвы ничего не меняет для Киева — он и так уже давно не контролировал эти территории. Однако подобное развитие событий создает почву для обвинений Зеленского в «потере Донбасса». К тому же он в целом не смог продвинутся в вопросе урегулирования конфликта за три года своего президентства, несмотря на предвыборные обещания о восстановлении мира на Украине.

По мнению Руслана Бортника из Института анализа и менеджмента политики, вряд ли сам факт признания независимости ЛНР и ДНР со стороны России может привести к новому политическому кризису в стране, но его могут запустить последующие события.

«Это политическая проблема для президента. Если [бывшего и.о. президента Украины Александра] Турчинова обвиняют в сдаче Крыма, то на следующих выборах Зеленскому припомнят Донбасс.

Вряд ли сама эта ситуация приведет к каким-то протестам в стране, потому что по большому счету для Украины ничего не поменялось. Но, если вслед за этим признанием последуют новые боевые действия или территориальные потери, то это может превратиться в политический кризис», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и Владимир Фесенко из Центра прикладных политических исследований «Пента». По его словам, критика в адрес Зеленского уже есть — как и в адрес Петра Порошенко по Крыму.

«Идет традиционный вопрос: кто сдал? Тогда это было «кто сдал Крым», а теперь «кто сдал Донбасс». Однако в общественном мнении все-таки нет запроса на смену власти и обострение внутриполитической ситуации, поэтому подобные дискуссии, вероятно, будут встречать сопротивление. На данный момент в стране есть запрос на организацию сопротивления и преобладает тенденция к консолидации общества вместе с ростом антироссийских настроений. Поэтому, скорее всего, политического кризиса не будет. Риски есть, но пока ситуация больше похожа на 2014 год, когда в стране резко увеличились патриотические настроения из-за Крыма — то же самое происходит и сейчас», — резюмировал эксперт.