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Историки оценили заявление главы Минобороны Британии о готовности повторить Крымскую войну

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России «повторить» события Крымской войны 1853–1856 годов. Российский военный историк Борис Юлин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сложившаяся ситуация действительно напоминает время накануне Крымской войны.

«Крымскую войну Российская Империя проиграла, там тогда западные державы якобы вступились за Турцию, по сути, на самом деле, спровоцировав конфликт. Определенная аналогия есть, сейчас тоже идет постепенное нагнетание истерией военного состояния, и действительно против России сложилась достаточно враждебная коалиция. Достаточно неприятно похожая ситуация», — сказал он.

Историк Евгений Понасенков назвал итоги Крымской войны катастрофой для России.

«Действительно, Англия и Франция одержали победу, английские войска работали и воевали слаженно, действительно, эффективно. Вы понимаете, тогда в России не выдержала инфраструктура, потому что тогда у нас не были развиты железные дороги, послали умирать солдат, никто боеприпасы вовремя не подвозил, была несогласованность действий и т.д. Произошла катастрофа. Что касается Англии, она была очень рада большим ошибкам российского правительства, воспользовалась ими по полной программе, английская армия была более натренирована и обучена, вооружение было более современным. И в этом плане, даже учитывая тот факт, что она была не очень многочисленна как русская и воевала на чужой территории, она смогла добиться успеха», — отметил он.

По словам Понасенкова, сложившаяся в мире ситуация больше напоминает 38–40-е годы прошлого века.

«Я боюсь, что во многом ситуации схожи, хотя я бы провел больше аналогии с эпохой 38–40-х годов XX века, но и с Крымской кампанией это тоже можно сравнить. Будем надеяться и будем призывать все стороны, чтобы не случилось большой и затяжной войны, как это было в середине XIX века и в 40-е годы XX века», — заключил историк.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости. Британский политик сравнил действия президента России Владимира Путина в ситуации на Украине и шаги императора Николая I в Крымской войне. По его словам, Шотландские гвардейцы «пнули» царя Николая I в 1853 году в Крыму, и Великобритания может сделать это снова.

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