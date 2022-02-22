Какие страны поддержали решение России признать республики Донбасса

Белоруссия заявила, что относится к решению России признать республики Донбасса «с уважением и пониманием». При этом в Минске не сообщили, готовы ли они последовать примеру Москвы. Решение России поддержали частично признанные Южная Осетия и Абхазия, Сирия, непризнанный Нагорный Карабах и движение хуситов в Йемене.

Белоруссия с уважением и пониманием восприняла решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.

«Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет», — подчеркнули в Минске.

Белоруссия намерена учитывать союзничество с Россией в вопросах ДНР и ЛНР. «Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации», — указали в МИД республики.

При этом в Минске прямо не высказались в поддержку решения российских властей признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В МИД республики напомнили, что белорусские власти неоднократно заявляли об опасности «безрассудного поведения» лидеров и политиков некоторых западных стран, которые, по словам ведомства, используют неприкрытое давление и угрозы для решения своих и международных проблем.

«Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности», — сказано в заявлении белорусского дипведомства. Там напомнили «об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в регионе» и призвали «перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции».

Минск назвал дипломатию приоритетом в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. «Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу», — указал МИД Белоруссии и отметил, что путь дипломатии является единственно верным для предотвращения кровопролития.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что решение вопроса о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет совместным с Россией. Лукашенко отмечал, что Минск в случае необходимости окажет Москве любую поддержку, в том числе военную.

Кто поддержал признание ДНР и ЛНР

Южная Осетия назвала решение Москвы о признании «ожидаемым, обоснованным и оправданным», а также заявила, что полностью поддерживает позицию Москвы.

«Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение — залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия», — цитирует ТАСС президента частично признанной республики Анатолия Бибилова.

В мае 2017 года Южная Осетия заключила с ДНР договор о дружбе и взаимопомощи.

Сирия может вскоре признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, сообщил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

На вопрос, как скоро Дамаск может официально признать независимость республик, министр ответил: «Как можно раньше».

«Я хотел бы сказать, что, действительно, сейчас в мире происходит очень важное событие. Вчера господин Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД Сирии указал, что республика выражает солидарность с ДНР и ЛНР и готова сотрудничать с ними. Он также обратил внимание на давние отношения Дамаска с Донецком и Луганском.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян также поддержал решение Владимира Путина, передает «РИА Новости».

«От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента РФ Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права», — заявил карабахский лидер.

Глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что решение Путина «является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам». Он поздравил власти ДНР и ЛНР, назвав 21 февраля 2022 года «важнейшей вехой на пути [их] становления и развития».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что решение Путина о признании ДНР и ЛНР дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.

Он открыто не поддержал решение Москвы, но отметил, что признание независимости республик Донбасса со стороны РФ обеспечивает безопасность их жителей. По его мнению, жители ДНР и ЛНР проголосуют за вхождение своих регионов в состав РФ, если состоится референдум по этому вопросу.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок, а также наверняка отразится на Сербии давлением со стороны Запада принять санкции против России.

«В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны, есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России», — указал сербский лидер.

Руководство мятежного движения хуситов в Йемене также высказалось в поддержку признания ДНР и ЛНР.

«Мы поддерживаем признание Донецка и Луганска в качестве независимых республик и призываем проявлять сдержанность, не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России», — цитирует ТАСС члена политического совета хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против нее санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.