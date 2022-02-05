В США заявили о сближении России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпина

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам американского чиновника высокого ранга, эта встреча должна стать возможностью для Пекина побудить Москву к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине.

«Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — сказал он.

Представитель Госдепа также выразил мнение, что совместное заявление лидеров РФ и Китая отражает подход, которого эти два государства «уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение».

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине.

Эти политики обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.