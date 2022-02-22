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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Китая Ван И заявил об угрозе «полномасштабной конфронтации» с США

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Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает внешнеполитическое ведомство Китая.

В ходе переговоров стороны затронули ситуацию в Восточной Азии и на Украине.

Во время обсуждения вопросов по Восточной и Юго-Восточной Азии представитель Китая заявил о готовности страны к урегулированию разногласий с США и достижению консенсуса на основе «взаимного уважения, мирного существования и взаимовыгодного сотрудничества». Однако Пекин озабочен Индо-Тихоокеанской стратегией США.

«Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединенных Штатов подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая», — сказал глава МИД КНР.

Он также добавил, что заявления американской стороны о долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут стать причиной «полномасштабной конфронтации» между двумя странами

Говоря об украинской проблематике, китайский министр выразил обеспокоенность происходящим и подчеркнул последовательность позиции Пекина по данному вопросу.

«Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, осознавать важность реализации принципа неделимости безопасности, смягчать ситуацию и решать разногласия путем диалога и переговоров», — отметил Ван И.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин в своем выступлении перед гражданами России обозначил претензии «на все территории Российской империи»

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