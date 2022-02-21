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Китай решил ввести санкции против США после продажи оружия Тайваню

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Правительство Китая введет санкции против США после того, как Вашингтон продал вооружение Тайваню. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает НСН.

Речь идет об американских компаниях Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые длительное время участвовали в поставках вооружения на Тайвань.

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies», — отметил дипломат.

По его словам, продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая», что наносит серьезный ущерб, как суверенитету, так и интересам безопасности КНР. Поэтому Китай резко выступает против поставок вооружения и осуждает эти действия.

При этом китайский дипломат так и не пояснил, какими именно будут санкции и когда они начнут действовать.

В начале февраля администрация Тайваня осудила заявление, принятое председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным перед церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине, в котором Москва выступила в поддержку принципа «одного Китая» и против независимости острова.

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