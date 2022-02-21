«Если умирать, то всем вместе»: как живет Донбасс в условиях обострения

Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о мобилизации и начали эвакуацию населения на фоне возможного запуска силовой операции ВСУ. Однако согласились оставить свои дома, несмотря на обострение, далеко не все. Жители республик ситуацию оценивают по-разному — кто-то считает эвакуацию кампанией по нагнетанию паники, а кто-то верит в угрозу нападения ВСУ. Что происходит в Донбассе с точки зрения местного населения, — в материале «Газеты.Ru».

«Буду воевать и защищать русский народ от бэндэровской мрази»

Обострение военного противостояния между ВСУ и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками наблюдается с 17 февраля, стороны обвиняют друг друга в наращивании артиллерийский и минометных обстрелов, а также разрушении ряда гражданских объектов.

На фоне ухудшения ситуации ДНР и ЛНР объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию — российские власти выразили готовность разместить беженцев и выплатить им по 10 тыс. руб. Параллельно с этим внутри республик Донбасса началась мобилизация мужского населения с 18 до 55 лет для подготовки к ответу на возможное нападение ВСУ. При этом Киев отрицает подобные планы, называя ложью большинство сообщений ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны украинских войск.

В самих республиках ситуацию оценивают как достаточно спокойную. К примеру, Дмитрий (здесь и далее — имя изменено по просьбе собеседников) из ДНР заявил «Газете.Ru», что далеко не все жители республики согласились на эвакуацию. По его словам, большинство граждан все же осталось.

«Те, кто в 2014-15 годах не уезжал, и сейчас не уезжают. За всех людей сказать не могу, а за тех, кого знаем, все спокойные. Ну а так, больше панику в СМИ разводят, чем есть на самом деле. Уезжают женщины и дети. Мужчин не выпускают по указу главы ДНР. Бегут те, кому нужны памперсы. Кому не нужны, остаются. Я привык к этим суровым дням и не один год провел в окопах, так что для меня все как обычно. Будет обострение, значит буду воевать и защищать русский народ от всякой бэндэровской мрази», — заявил Дмитрий.

О том, что в республике на данный момент все относительно спокойно и без паники, сообщил «Газете.Ru» и Артем из Донецка. Он также признался, что сам от эвакуации отказался и теперь ждет вызова от военкомата.

«Настроения положительные, все нормально. Я уезжать не планирую, жду вызова в военкомат. Моя мать — медик, ждет вызова тоже, вот и вся моя семья. Ни я, ни моя мать уезжать не планируем», — сказал Артем «Газете.Ru».

Алена из ДНР также заявила, что она с семьей не планирует уезжать из республики. По ее словам, схожее решение приняли и многие ее соседи, в том числе люди с маленькими детьми.

«Настроение бодрое — жить, учиться, работать. Куда нам всем ехать, кто нас ждет. Тем более тут многие мужчины служат, и женщины, естественно, не хотят уезжать. Как можно бросить мужа или сына? Мой сын и муж пошли служить, все мои мужчины служат, без них не уеду — если умирать, то всем вместе. Я думаю, что это искусственное создания паники. И человек всю жизнь чего-то опасается», — подчеркнула жительница Донецка.

«Люди в панике снимают все деньги, скупили все макароны, очереди на заправках»

В соседнем Луганске настроения отличаются. Так, Ольга из столицы ЛНР в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что определенная тревога у людей, конечно, есть. Однако, по ее мнению, паника создается специально.

«Моя семья не собирается выезжать никуда. Муж служит у меня. Мы с сыном остаемся при нем. Бросать дом не планируем. За других — не могу сказать. Тревога есть у людей, конечно. Сын работает в школе. В их школе родители подали списки директору, кто планирует эвакуироваться. Первоклашки почти по классу все. Старшие классы от пяти до десяти человек.

В магазине скупили все макароны и муку. У банкоматов очередь. Думаю, паника специально сделана, для лучшей картины происходящего. До сообщения об эвакуации люди были спокойны», — добавила Ольга.

Как отметила жительница Луганска, «ночью в городе были слышны «бахи» (артиллерийские удары), но в целом люди к этому относились уже привычно — а после информации (об эвакуации) тут пошло и поехало».

«Лично мы — спокойны! Муж сказал — не паниковать! Мы ему верим. Думаю, что не страшен зверь, как его рисуют. Нет никаких обстоятельств, которые бы заставили меня или сына уехать. Муж на защите. А тыл мы оголять не будем», — указала Ольга.

О наличии определенной паники в Луганске рассказал и житель города Олег. По его словам, люди снимают все деньги с карточек в банкоматах.

«По украинским новостям говорят, чтобы люди не паниковали и не велись на провокацию… В нашей семье в этом плане все очень сложно... Меня вряд ли выпустят, а жена с ребенком сама не сможет пересечь границу, так как она инвалид и нуждается в постоянном уходе. В общем не знаем, как быть… Конечно, буду пробовать договориться, чтобы решить этот вопрос. Время покажет», — пояснил житель ЛНР.

С точки зрения Олега, последние действия (в том числе эвакуация) могли быть сделаны, чтобы создать панику, посеять в людях страх и в очередной раз подогреть ненависть к Украине — хотя «не исключаем и самых страшных опасений».

«Лично мне уже все равно, что со мной будет. Главное, чтобы семья была в безопасности. Но воевать против своей страны я точно не буду. Мнения у людей разделяются: кто-то говорит, что это лишь для создания паники, а кто-то, наоборот», — отметил житель Луганска.

В то же время Екатерина из ЛНР заявила «Газете.Ru», что большинство людей в Луганске отказались от эвакуации и все же остались в городе. По ее словам, она со своей семьей также пока никуда уезжать не планирует.

«Очень тяжело покидать родной дом. Это не описать словами, когда ты едешь в никуда... Я пережила эти чувства в 2014 году. Я уезжала в Харьков на пару месяцев. Было очень тяжело морально. И я вернулась домой. Мне было все равно, что не было электричества, интернета, были обстрелы. Главное, я была дома. Я не хочу уезжать. И так большинство людей. Есть знакомые, которые планируют уезжать. Удерживает то, что мужчин от 18 до 55 лет не выпускают. Семьи не хотят оставлять отцов, мужей», — призналась Екатерина.

Как уточняет жительница Луганска, паника в городе все же присутствует, а также наблюдаются большие очереди на заправках. Но она со своей семьей пытается не поддаваться подобным настроениям.

«Паника, конечно, присутствует. Стараемся ей не поддаваться. Хочется верить, что это искусственно созданная кампания. Дай Бог», — резюмировала собеседница «Газеты.Ru».

Что происходит в Донбассе

С момента начала эвакуации из ДНР и ЛНР ситуации в регионе продолжает оставаться напряженной — за минувшие сутки, как заявляют в республиках, ВСУ провели более 100 обстрелов по неподконтрольным Киеву территориям. В ДНР и ЛНР обвиняют армию Украины в использовании запрещенных минскими соглашениями снарядов для ударов, указывают на операции украинских диверсантов и применении танков.

Зафиксирована гибель как минимум одного мирного жителя. В результате обострения пострадали несколько жилых домов, школ, больниц и шахта — под землей находится более 260 горняков, объект обесточен, идет эвакуация.

Более того, на территории Донецкой народной республики объявлена ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и прекращением централизованного питьевого водоснабжения. По предварительным данным, более 20 тыс. человек и свыше 50 социальных объектов, в том числе больницы, остались без воды. Также пострадала Донецкая фильтровальная станция — подача воды прекращена.

Отдельный ущерб на фоне обстрелов зафиксирован и на российской территории. Согласно данным ФСБ, выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы.

Кроме того, сообщается, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой с территории Украины — уничтожены пять диверсантов и две БМП ВСУ.

Что касается эвакуации на российскую территорию, то границу РФ уже пересекли свыше 20 тыс. жителей республик Донбасса. Как ожидается, в совокупности в Россию должны прибыть около 900 тыс. человек. Для вывоза людей уже задействованы автобусы и поезда, некоторые также уезжают самостоятельно с помощью личных автомобилей.

21 февраля на фоне обострения ситуации главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать самопровозглашенные республики.

При этом Украина продолжает отрицать обстрелы гражданской инфраструктуры и проведение диверсионных операций на территориях ДНР и ЛНР. В Киеве утверждают о ложном характере такой информации, призывая к запуску диалога по ситуации, в том числе в рамках трехсторонней группы. Кроме того, на Украине объявили об остановке Луганской ТЭС из-за обстрелов со стороны республик Донбасса.