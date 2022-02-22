«Чего их выполнять, если мы признали независимость». Путин и депутаты — о Минских соглашениях

На повестке дня международной политики — судьба Минских соглашений после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин уже объявил, что их больше нет, с ним согласны на Западе. Российские политики убеждены, что эти соглашения нужно либо пересмотреть, либо согласовать совершенно иные договоренности. Во что превратится «Минск-2» и по какому пути может пойти переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

«Минских соглашений не существует. Чего их выполнять, если мы признали независимость этих образований» — сказал президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал на следующий день после признания независимости ЛНР и ДНР. В течение всего дня 22 февраля политики и эксперты обсуждали судьбу этих договоренностей. Шаг России, уверены на Западе, означал их разрыв. Об этом, в частности, сказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, по словам которой, президент России Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау тоже предупреждал, что

признание Россией ДНР и ЛНР будет считаться нарушением Минских соглашений.

Что касается российской позиции, утром 22 февраля в ходе заседания Совбеза ООН постпред России Василия Небензя заявил, что признание республик никак не изменило бы состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия никогда не входила в их число.

«Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения. Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость», — отметил российский дипломат.

Небензя добавил, что Киев сам открыто саботировал Минские соглашения при покровительстве «наших западных коллег».

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — сказал постпред России при ООН.

«Это уже не Минские соглашения, тут в любом случае нужен будет пересмотр позиций, потому что ситуация изменилась, столько времени пытались они сами договориться, но из этого не вышло договоренностей. То, что происходило в последнюю неделю, конечно, разрушило все предыдущие договоренности. Поэтому сейчас уже всему миру и Украине нужно понимать, что теперь все будет немного по-другому», — сказала «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов заявил, что Украина давно разорвала и выбросила Минские соглашения, и Россия, судя по всему, тоже теперь не будет следовать букве этих договоренностей.

«Потому что там четко прописано, что Донецк и Луганск — это части отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть ОРДЛО — это Украина. Получается, на данную минуту Минские соглашения перестают быть основополагающим документом для завершения украинского кризиса. Вот и все», — объяснил он «Газете.Ru».

«Если Минские соглашения не защитят народ Донбасса, это сделает Российская Федерация»,

— сказал в свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

На Украине соглашались, что Минские соглашения необходимо выполнять, потому что Совбез ООН признал их, и все страны должны были следовать этому, но США приняли абсолютно другую позицию и начали управлять Киевом, объяснил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы всячески пытались использовать Минские соглашения для возможности диалога между конфликтующими сторонами. Но в последние месяцы перемирие стало нарушаться: к границам стали стягиваться войска, натовские инструкторы. Украину напичкали вооружением. Все это создало условия возможной бойни на территории Донбасса», — сказал депутат.

Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина полагает, что на смену Минским соглашениям придут новые договоренности.

«Минские соглашения утратили свою силу, поскольку Украина регулярно вела обстрелы территорий Донбасса. Ни о каких соглашениях с их стороны речи идти не могло, она их нарушала, не внесла изменения в конституцию, как должна была», — сказала депутат «Газете.Ru».

По словам политолога Андрея Суздальцева, последующие договоренности будут зависеть от того, состоится ли встреча президентов России и США в Париже.

«Это самое главное. К тому же, если приедет Блинкен, есть надежда, что мы еще сможем что-то обсудить, как-то выйти на уровень дипломатии. Минских соглашений как таковых не будет, будет что-то совершенно иное, но, скорее всего, связанное не с будущим Донбасса, а с перспективами взаимоотношений Киева и Москвы», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт усомнился, что сегодня имеет смысл говорить о прямом диалоге Украины с Донбассом: если этого не произошло за восемь лет, то ждать каких-либо шагов в этом направлении бесполезно.

Что касается перспектив взаимоотношений Киева и Москвы, на эту тему уже высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Проект соответствующего постановления уже внесли в Верховную раду Украины. В российском МИДе заявили, что Москва о заявлениях Киева о разрыве дипотношений не думала.