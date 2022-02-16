«Люди действительно напуганы»: для чего Украине День единения

На Украине 16 февраля отмечают День единения: по всей стране развешаны национальные флаги, звучит гимн. Эксперты считают, что главная цель нового праздника — успокоить граждан, которые несколько дней готовились к «вторжению» России. Закрепится ли День единения в украинском календаре и помог ли он жителям страны — в материале «Газеты.Ru».

На Украине по указу президента страны Владимира Зеленского 16 февраля отмечается День единения. О введении нового праздника глава государства сообщил буквально за два дня до него.

«Объединить» нацию украинский лидер решил в день, на который западные СМИ прогнозировали «нападение» России на Украину.

Согласно указу «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», 16 февраля было поручено поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — объявил Зеленский.

Новый праздник уже отметили в Верховной раде. Перед заседанием парламента там выступил хор, участники которого надели национальные костюмы и расположились на верхних трибунах. В зале развесили украинские флаги. Во время исполнения гимна Украины, судя по видео из Рады, все присутствующие в зале встали, многие положили руку на сердце.

Коснулся ли праздник обычных украинцев — не до конца ясно.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Харькова Анастасия, она не заметила особого празднования в своем городе, но в одном из государственных учреждений, мимо которого она проходила дважды, играл гимн Украины.

По ее словам, она относится к этому празднику нормально и полагает, что людям нужно лишний раз напоминать о любви к своей стране и развивать это чувство «в здравых пределах».

«Я считаю, что это здоровый способ лишний раз сплотить людей, объединить их, напомнить, что все мы живем в одном государстве», — сказала она.

Как призналась жительница Харькова, в последнее время она старалась не вникать в новостную повестку, чтобы лишний раз не нервничать.

«У нас была очень накаленная ситуация в стране, многие боялись, переживали. Сейчас люди начинаются немного успокаиваться, особенно после новостей, что российские военные закончили учения и отступают от украинских границ. Это не может не радовать. Мне стало немного спокойнее, хотя все равно боюсь подвоха. К тому же обратила внимание, что сейчас доллар начал снижаться. В дни, когда напряжение нарастало, он подскочил, а сейчас уже опускается», — заявила Анастасия.

Не только украинцы

Зеленский также поручал зарубежным дипломатическим учреждениям провести в государствах пребывания мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Этот день решили отметить и послы стран Евросоюза, продолжающие работать в Киеве.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал в Twitter, что представительство подняло в Киеве «украинский флаг вместе с флагом Евросоюза». «Не уверен, что это вполне соответствует правилам, но сейчас экстраординарные времена», — отметил Маасикас.

Послы стран-членов ЕС во главе с Маасикасом также возложили цветы к Стене памяти в Киеве. «В этот День единства все послы стран-членов ЕС отдали дань уважения жертвам этой агрессивной войны России, чтобы показать, что мы едины с Украиной, украинцами, мы едины между собой», — приводит слова Маасикаса портал NV.ua.

«Сегодня мы отмечаем День единения украинского народа, который уже восемь лет решительно противостоит вооруженной агрессии. Мы помним и чтим тех, кто погиб за свободную и независимую Украину и безопасность ее народа. ЕС поддерживает Украину», — написал дипломат.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Этот день отличается тем, что в этот день ничего не произошло»

Праздник был устроен, чтобы успокоить жителей Украины, дать им отдохнуть от информационной кампании последних дней, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Этот день отличается тем, что в этот день ничего не произошло. Я так понимаю, это было устроено, чтобы нейтрализовать очень существенную невротизацию населения Украины, которую устроили американцы с британцами с помощью своей прессы.

Люди действительно испугались. Чтобы устроить какую-то релаксацию, решили сделать свободный день, праздник, единение страны, национальные флаги, что-то такое оптимистичное», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, этот праздник на следующий год уже забудут, но выразил надежду, что в этом году он сыграет свою позитивную роль и люди хотя бы немного придут в себя «после всей этой нервотрепки, которую им устроили якобы их лучшие друзья».

На Украине действительно есть испуг из-за информационной кампании последних дней, это очевидно, так как из страны выехали не только дипломаты, но и почти все олигархи, масса чиновников высокого ранга, обратил внимание политолог Андрей Суздальцев.

«Они сами раздували эту историю, а потом сами и испугались. Из пустого создается какая-то истерика, а потом население мобилизуется в поддержку власти, которая выступает его защитником.

То есть получается следующее: вот-вот будет война, поэтому мы сейчас все объединимся, но войны нет — это нас испугались, что мы такие молодцы, мы так объединились вокруг президента. Конечно, и для рейтинга это тоже надо: скоро выборы, а рейтинг Зеленского практически сравнялся с рейтингом его главного противника — экс-президента Петра Порошенко», — сказал эксперт.