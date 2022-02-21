Украинский снаряд разрушил российский погранпункт. Что происходит в Донбассе

Минувшей ночью в Донбассе продолжились обстрелы со стороны ВСУ. Военные самопровозглашенных республик открыли ответный огонь. По предварительным данным, погиб один военнослужащий ДНР и трое мирных жителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В понедельник также появились сообщения о взрыве в аэропорту Донецка и проникновении диверсантов на территорию местного ж/д вокзала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в республике за последние сутки стала критической, под огнем Вооруженных сил Украины оказываются жилые кварталы.

«Уважаемые жители Донецкой народной республики! За последние сутки обстановка в республике стала критической. Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Призываю все мужское население - всех способных держать оружие в руках - прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — сказал он.

По его словам, украинские войска обстреливают населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.

Недалеко от Мариуполя идет бой у границы с РФ, добавил он. «Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново», — сообщил Пушилин.

В место несения службы пограничников в Ростовской области попал снаряд с территории Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», - подчеркнули в ЦОС.

В ФСБ уточнили, что никто не пострадал. На месте работают саперы.

Также сегодня, 21 февраля, в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв, передает РИА «Новости». Cведений о погибших или пострадавших пока не приводится. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как стало известно ранее, украинская диверсионная группа проникла на юге на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики якобы «с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией». Об этом заявили в понедельник, 21 февраля, в министерстве госбезопасности ДНР. На сайте ведомства опубликовано официальное заявление Штаба территориальной обороны республики:

«Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ.

Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой.

Силами ведомств, включенных в Штаб территориальной обороны ДНР, документируется преступная деятельность диверсантов. О результатах проведенных мероприятий будет сообщено дополнительно», — отмечается в релизе.

Позднее официальный представитель Народной милиции ДНР сообщил, что «украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке». По его данным, инцидент произошел около 04.45 у входа на рынок в районе вокзала. Сообщается, что рядом с телом злоумышленника найдена сумка со второй бомбой.

Погибли военнослужащий ДНР и мирный житель

Кроме того, в ДНР заявили, что при очередном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погиб один военнослужащий самопровозглашенной республики. Также жертвой атаки стал мирный житель, передает Telegram-канал «Народная милиция ДНР»:

«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в республике и посеять панику среди мирного населения.

Сегодня ночью украинские боевики 55-й артиллерийской бригады с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ открыли огонь из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов по району н.п. Коминтерново. Всего противником было выпущено около 12 снарядов 122-мм и 50 мин калибра 120-мм.

С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений, подавив огневые точки противника.

К сожалению, в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое — контужены.

Кроме того, в результате обстрела из 120-мм минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на утреннюю смену. Всего противником было выпущено 2 мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня информирует, что здания двух школ, находящихся в Петровском и Киевском районах Донецка, оказались повреждены при обстрелах со стороны ВСУ. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Два мирных жителя погибли в ЛНР

В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали, что в результате обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя.

«Погибли два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Он дал указание «провести доскональное и всестороннее расследование всех обстоятельств трагедии, выявить доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса».

Обострение в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе началось утром 17 февраля, когда в ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Несколько зданий были разрушены.

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а на следующий день — о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

По последним данным, около 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР уже прибыли в Россию. Такие данные привел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Беженцы начали получать выплаты в размере 10 тыс. рублей. «У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовятся к этим выплатам. Мы получили около 4 тыс. заявлений, более 1 тыс. человек получили выплаты. Уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится», — сообщил Чуприян.