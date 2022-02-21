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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ДНР заявили о попытке прорыва украинских диверсантов к границе России

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинская диверсионная группа, по предварительным сведениям, проникла на юге на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики с целью пробраться к границе России. Об этом сообщается на сайте Министерства госбезопасности ДНР.

«21 февраля ориентировочно в 08.10 [совпадает с мск] в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — уточняется на портале ведомства.

Поясняется, что в результате прорыва был взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции республики.

«Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ», — добавили в Штабе территориальной обороны.

В связи с обострившейся ситуацией бойцы перекрыли центральные пути, начаты боевые действия.

Результаты боевых действий, направленных против военных Украины, пока не приводятся.

Ранее стало известно, что здания двух школ в Донецке обстреляли украинские военные.

Также военный Народной милиции ДНР и мирный житель погибли в результате обстрела ВС Украины.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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