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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава минобороны Украины высказался о наступлениях в Донбассе

Глава МО Резников: Украина не планирует наступлений, но не позволит обстреливать свои позиции

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook, что страна не планирует наступлений вглубь Донбасса, но не станет мириться с обстрелом своих позиций и населенных пунктов.

Он рассказал, что по меньшей мере два украинских солдата погибли, а еще пятеро получили ранения в результате обстрелов «со стороны российских формирований». При этом, по словам министра, Россия «продолжает уклоняться» от обязательств по соблюдению режима прекращения огня.

«Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы о действиях в случае опасности для наших бойцов и гражданских лиц. Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты», — заявил Резников.

Он также выразил соболезнования родным тех, кто погиб в регионе, и поблагодарил военных страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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