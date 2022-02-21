В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что в результате обстрелов територии ЛНР со стороны ВС Украины погибли два мирных жителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА», — говорится в сообщении представительства.

Там сообщили, что ВСУ совершили девять обстрелов территории ЛНР 120-мм снарядами, запрещенных минскими соглашениями.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что три мирных жителя республики пострадали в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

По словам Филипоненко, на славяносербском направлении военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады из минометов калибра 120 мм обстреляли населенный пункт Пришиб, в результате чего разрушен один дом и один мирный житель получил травматическую ампутацию нижней конечности.

Он также рассказал, что в населенном пункте Знаменка «двое мирных жителей получили осколочные ранения, также зафиксировано повреждение крыш двух жилых домов и повреждено остекление», говорится в сообщении.