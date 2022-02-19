«Ценник на преступление»: почему активиста BLM отпустили после попытки убийства

В американском штате Кентукки разгорается судебно-правовой скандал. 21-летний активист движения Black Lives Matter (BLM) совершил покушение на убийство кандидата в мэры города Луисвилл Крейга Гринберга. К удивлению многих, активиста отпустили под залог в $100 тыс. через три дня после задержания. Примечательно, что ситуация спровоцировала волну негодования как у республиканцев, так и в среде демократов. Почему преступник так скоро вышел на свободу и как это связано с особенностями судебной системы США — разбиралась «Газета.Ru».

Активист Квинтез Браун выстрелил в Гринберга в этот понедельник, когда политик проводил встречу с четырьмя сотрудниками предвыборного штаба. В ходе стрельбы никто не пострадал, хотя пуля задела свитер кандидата. Однако Браун сейчас находится дома — его выпустили под залог уже в среду. Власти обязали юношу носить устройство GPS на время разбирательства. Судья также запретил Брауну приближаться к Гринбергу и членам его предвыборного штаба. Юноше предстоит пройти психологическую экспертизу.

Кандидат в мэры города от Демократической партии Крейг Гринберг встретил новость об освобождении Брауна с недоумением.

«С нашей системой уголовного правосудия явно большие проблемы.

Невозможно поверить, что кто-то может совершить попытку убийства в понедельник и выйти из тюрьмы в среду.

Если кто-то борется с психическим заболеванием и находится под стражей, его следует обследовать и лечить в заключении. Мы должны работать вместе, чтобы исправить эту систему», — говорится в заявлении Гринберга. Политик не случайно упомянул психические заболевания. Защита Брауна настаивала, что что перед тем, как спустить курок, у юноши случился нервный срыв, и он не спал несколько недель.

Другой политик-демократ из Кентукки, кандидат в Сенат США Чарльз Букер, опубликовал заявление против освобождения Брауна, настаивая на том, что любой, кто был арестован за покушение на убийство должен находиться под стражей.

«Печальная реальность нашей системы залога заключается в том, что она навешивает ценник на преступление, пренебрегая соображениями безопасности.

Это часто удерживает невиновных людей за решеткой, потому что у них попросту нет средств выйти под залог, — говорится в заявлении Букера. — В то же время, лицо, обвиненное в покушении на убийство, может быть освобождено через 48 часов, если у него есть возможность внести нужное количество денег».

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл был менее избирателен в формулировках.

«Менее чем через 48 часов после того, как этот активист попытался буквально убить политика, левые радикалы выручили своего товарища из тюрьмы», — заявил Макконнелл.

Цена вопроса

Помощь Брауну оказали в фонде Louisville Community Bail, который связан с подразделением Black Lives Matter в Луисвилле. Именно они собрали нужную сумму, чтобы активист вышел на свободу.

Представитель фонда заявил в интервью изданию Louisville Courier-Journal, что они были обеспокоены безопасностью Брауна в тюрьме, учитывая его психическое состояние.

Согласно законодательству штата Кентукки, местные судьи действительно могут установить залог для подозреваемого в преступлении, если только речь идет не об убийстве или другом преступлении, караемом смертной казнью.

Американист Ян Веселов в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что в США возможен выход на свободу под денежный залог до начала суда по довольно большому количеству статей.

«При этом человек находится либо под домашним арестом, либо имеет другие ограничения по перемещению. Поскольку сумма залога обычно большая (даже в этом конкретном деле залог в $100 тыс., а это почти втрое выше медианного годового дохода в США), то мало кто себе может позволить подобное. Чаще всего такой возможностью пользуются состоятельные люди», — объяснил эксперт.

Бывший судья по уголовным делам Луисвилля Шон Делаханти заявил в интервью Associated Press, что залог в сто тысяч был более чем значительным, и, возможно, сам судья по делу Брауна не ожидал, что кто-то способен внести такую сумму ради подозреваемого.

Американист Веселов также привел в пример дело Кайла Риттенхауса, который был обвинен в двойном убийстве, но затем оправдан.

«Для него установили залог в размере $2 млн и он смог собрать его с помощью краудфандинга. Вообще, сам залог определяется судьей, который и рассматривает дело. Он также может быть закреплен законодательно: как в случае с Брауном, в Кентукки залог кодифицирован — вообще нужно отметить, что это довольно консервативный штат», — отметил американист.

«То есть тут даже прокурор, обладающий наибольшим простором для действий, не сильно может повлиять на возможность выхода подсудимого под залог», — добавил он.

По словам эксперта, линия защиты, направленная на доказательство нестабильности психического состояния Брауна, вероятно, сыграла решающую роль в его освобождении.

«В США не очень распространена практика принудительного помещения в психиатрические учреждения для долговременного содержания и/или освидетельствования. Обычно это применяется только в крайних случаях, когда человек действительно очень тяжело болен — до такой степени, что не может последствия собственных поступков осознавать. В противном случае преступники в США чаще всего оказываются в тюрьме», — резюмировал Веселов.

Как понять Квинтеза Брауна

В то же время история активиста полна белых пятен. 21-летний Квинтез Браун называет себя борцом за социальную справедливость. До недавнего времени он был известен в качестве организатора BLM-протестов Луисвилле в марте 2020 года. Тогда народные волнения вспыхнули на фоне убийства Бреонны Тейлор — чернокожей девушки, которая работала фельдшером в местной клинике.

Дело Тейлор 13 марта трое полицейских ворвались в квартиру Тейлор, где, по их мнению, могли храниться наркотики. Друг женщины вступил в перестрелку с сотрудниками правопорядка, в ходе которой спящая женщина была убита. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону были выдвинуты обвинения по трем пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.

Некоторое время Браун писал колонки для издания Courier Journal. В своих работах он затрагивал темы расового неравенства и социальной справедливости. Активист также был удостоен чести посетить первое собрание «Альянса хранителей моего брата» — благотворительной организации бывшего президента США Барака Обамы, которая занимается проблемами цветного населения в стране.

В последние месяцы Браун сам занялся политической деятельностью, пытаясь баллотироваться в городской совет в качестве независимого кандидата.

Однако его семья неоднократно высказывала озабоченность его психическим здоровьем. Прошлым летом Браун пропал на две недели. После того, как его нашли, родители выступили с заявлением, в котором попросили общественность предоставить сыну уединение, пока они будут заниматься его «физическими, умственными и духовными потребностями».

В одном из последних постов, опубликованных Брауном в соцсетях перед покушением, была размещена фотография лиц нескольких молодых чернокожих, убитых в результате применения огнестрельного оружия в Луисвилле, обратили внимание в AP.

«Насилие с применением огнестрельного оружия раскрывает взаимосвязанную природу нашей реальности, — приводит издание слова активиста. — То, что влияет на одного напрямую, влияет на всех косвенно. Особенно в наших сегрегированных условиях».

Следствию все еще не удалось установить мотивы действий Брауна. За совершенное им преступление активисту грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 12 лет.