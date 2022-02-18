«Все, за чем приезжает Лукашенко — это вытянуть денег. Иногда у него получается»

Владимир Путин и Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, 18 февраля 2022 года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе первой в этом году очной встречи сосредоточились на позитивной повестке, заявив о способности противостоять давлению Запада и своих экономических успехах. Однако, по мнению экспертов, как минимум Белоруссия здесь лукавит, и единственная причина, по которой Лукашенко мог посетить Москву — попытка добиться от Кремля очередных финансовых вливаний.

Противостояние с Западом

Президент России Владимир Путин, в последнее время принимавший в Кремле лидеров европейских и латиноамериканских государств, провел первую в этом году встречу с ближайшим союзником в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его визави сам пошутил на эту тему, сказав, что рад своим визитом «хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми».

Шутки продолжились и после завершения продолжавшихся два с половиной часа переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о своем следующем президентском сроке, глава Белоруссии сказал, что посоветуется с Путиным по поводу того, сколько ему оставаться на своем посту.

«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», — сказал Лукашенко.

В остальном встреча и последующее общение лидеров с прессой были посвящены вполне стандартным для России и Белоруссии вопросам. Так, например, тему противостояния с западными странами Лукашенко поднял еще до начала мероприятия, отметив, что противники Москвы и Минска проиграли «первый раунд» своей кампании.

«Нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд. Пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было.

Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься», — сказал он.

По словам Владимира Путина, стороны договорились укреплять единое оборонное пространство и впредь принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете активности НАТО.

Как отметил президент России, они с Лукашенко также обсудили ситуацию вокруг российских требований к Западу по гарантиям безопасности, которые, по его словам, США и НАТО пока не воспринимают.

Российский президент также констатировал, что стороны серьезно продвинулись в строительстве Союзного государства в 2021 году, на сегодняшний день подготовлено 28 программ, работа по очень многим из которых идет уже давно.

Украинский вопрос

Отдельное внимание президенты уделили ситуации, которая на сегодняшний день складывается на Украине. Как отметил российский президент, все, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол с представителями Донбасса и согласовать меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет, тем лучше.

Путин обратил внимание на обострение ситуации на юго-востоке Украины. Лукашенко в свою очередь отметил, что «люди уже готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут — это ненормально». Он оказался прав — пока шла встреча глав государств, руководители самопровозглашенных республик Донбасса объявили об эвакуации своих граждан в Россию.

«Никто не хочет не просто войны, а даже обострения каких-то конфликтов. Нам это не надо: ни россиянам, ни белорусам. Это уже не зависит даже от наших соседей — Украины. От кого зависит нагнетание напряженности на наших границах, вам очевидно», — заявил Лукашенко.

По его словам, он не обращал внимания на «многочисленные вбросы» о российском «вторжении» на Украину — «реагировать на них себе дороже».

Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш назвал ситуацию вокруг Украины сближающим фактором для России и Белоруссии.

«Украинская политика в последнее время направляется в максимально недружественное для Союзного государства русло. Встреча Путина и Лукашенко, совместные учения демонстрируют стратегическое единство Белоруссии и России в отношении таких вызовов. По сути это коллективное противостояние давлению Запада», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Экономика

Стороны также обратили внимание на экономическую ситуацию, сосредоточившись на позитивной повестке.

«Солидный рост — 38 с лишним процентов и почти $35 млрд оборот. Это, конечно, очень хороший показатель. Он говорит, что то, что мы делаем в сфере интеграции, дает конкретную отдачу, а за этим стоят рабочие места, уровень жизни людей, заработная плата. Поэтому, мне думается, мы действуем в абсолютно правильном направлении», — отметил Путин.

Лукашенко подтвердил, что экономика как в Белоруссии, так и в России в прошлом году неплохо развивалась, но инфляционные вызовы «со стороны» ощущаются.

«Если бы не эти внешние факторы, прежде всего инфляционные, которые подбрасывают со стороны… От них никуда не деться. Я вижу, и в России, и в Белоруссии мы стараемся, насколько это возможно в рыночных условиях, противодействовать инфляции. Это не так просто», — сказал он.

Белорусский президент также отметил, что важно не снижать темпы сотрудничества, которые были набраны в прошлом году. «Как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них (оппонентов в мире — «Газета.Ru») не получится. Удушить они никак нас не смогут. Думаю, мы договоримся о том, чтобы придать большую здесь динамику», — сказал Лукашенко.

Однако, как обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец, экономическое положение Белоруссии не так благоприятно, как об этом говорит белорусский президент. По его словам, Лукашенко сейчас экономически полностью зависит от той помощи, которую оказывает Россия, поэтому свое короткое выступление перед встречей он как раз начал с экономики.

«Рассказывал, что экономика в Белоруссии прекрасно себя чувствует, но видимо в папочке своей как обычно привез просьбу выделить финансы. И тут у российского правительства возникает вопрос: если у вас в экономике все хорошо, зачем вам тогда деньги?

Путин об этом еще в декабре говорил с намеком «денег не дадим». Все, за чем приезжает Лукашенко в последние года, — это попытка вытянуть побольше денег из Кремля. И частично ему это удается», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом он отметил, что Россия сокращает субсидирование Белоруссии в силу разных причин, в том числе из-за угроз для российского бизнеса: вступать в любые коммуникации с Минском чревато санкционными последствиями.

Стороны также подняли тему западных санкций. По словам Путина, Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия по снижению последствий от них. Как он отметил, Запад нацелен на то, чтобы «осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих странах» Союзного государства.

«Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», — сказал президент России.