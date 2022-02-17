«Они боятся не только наступления российских войск»: зачем украинцы закупаются оружием

Украинские СМИ сообщают о массовой скупке оружия местным населением — так общество реагирует на сообщения о «вторжении». Насколько реалистична проблема, и может ли Киев получить вооруженное до зубов население, как после событий 2014 года, — разбиралась «Газета.Ru».

Первым о новом витке «оружейной лихорадки» сообщило издание «Страна», которое опросило владельцев оружейных магазинов и врачей-психиатров, отвечающих за выдачу справок для разрешения на покупку оружия. Собеседники подтвердили журналистам, что спрос действительно вырос, однако в полиции говорят об обратном и не видят поводов для беспокойства.

По данным издания, больше всего увеличились продажи боеприпасов для гладкоствольных охотничьих ружей калибра 12/76.

В одном из оружейных магазинов Харькова рассказали «Газете.Ru», что хотя очередей и не наблюдается, количество запросов по тем или иным позициям в последнее время действительно увеличилось.

Люди чаще прежнего интересуются малокалиберными винтовками и нарезными карабинами.

Украинское население вооружается уже не первый год. Так, с началом вооруженного конфликта на Донбассе многие арсеналы МВД, СБУ и воинских частей были разграблены. Часть оружия впоследствии оказалась на черном рынке, откуда затем перекочевала в руки гражданского населения. Некоторые политологи допускали, что создание сил территориальной обороны в некоторых украинских регионах могло бы решить проблему с легализацией этого оружия, но вопрос все еще находится в подвешенном состоянии.

Во всеоружии

В начале февраля 2021 года Центр исследования безопасности «СЕНСС» опубликовал результаты мониторинга незаконного обращения и использования оружия на Украине за 2020 год. Данные показали, что за указанный период было совершено 752 уголовных правонарушения с использованием оружия и боеприпасов. Тогда же Офис генерального прокурора Украины докладывал, что в 2020 году более 5 тыс. уголовных правонарушений были квалифицированы как незаконное обращение с оружием. В 2017 году швейцарский независимый центра Small Arms Survey предпринял попытку посчитать, сколько единиц оружия находилось на руках у гражданских. Тогда аналитики назвали цифру в 4,4 млн единиц.

Параллельно с этим рос объем нелегального оружия в Донбассе.

Более того, в стране регулярно проходят задержания лиц, подозреваемых в хищении оружия и последующей его продаже. Нередко органы правопорядка обнаруживают схроны. Сейчас, когда жители Украины стали чаще приобретать оружие, общее количество огнестрела в стране может резко подскочить.

Эксперт в области стрелкового вооружения, главный редактор и владелец журнала «Калашников» Михаил Дегтярев в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что в отдаленной перспективе, когда «политизированный ажиотаж» вокруг Украины спадет, милитаризация общества может закончиться вынужденным разоружением, которое будет носить силовой характер.

«Велик риск пресыщения оружием всей страны. Такая ситуация кажется нормальной в случае мнимой или реальной угрозы. Но после исчезновения угрозы оружие останется внутри страны. Оно останется в руках людей, которым оно даже не нужно, что спровоцирует безответственное отношение к нему», — заявил Дегтярев.

«Если речь пойдет о тысячах или сотнях тысячах стволов – это станет проблемой для внутренней безопасности. Могут быть случайные выстрелы, в том числе криминального характера», — отметил он.

Начиная с 2014 года у населения и так много неучтенного оружия на руках, обращает внимание украинский политолог и историк Константин Бондаренко.

«В принципе, ни одной недели не проходит, чтобы в полицейских сводках не появилась информация о применении боевых взрывчатых веществ или незарегистрированных единиц оружия в ходе разборок», — рассказал политолог в беседе с «Газетой.Ru». По словам Бондаренко, люди стали чаще думать о том, как обеспечить собственную безопасность на тот случай, если государственные структуры будут не в состоянии защитить их.

«Смутное время каждого заставляет задуматься о личной безопасности. Поэтому люди начали активно закупаться оружием для самозащиты.

Они боятся не только наступления российских войск, но и того, что государственные структуры могут быть парализованы, что приведет к разгулу мародерства — этого боятся даже больше, чем наступления регулярных войск», — отметил политолог.

В то же время эксперт обратил внимание на тот факт, что сами украинцы уже давно выработали толерантное отношение к оружию. Примечательно, что среди публичных сторонников либерализации оружейного законодательства числится даже министр обороны Украины Алексей Резников.

«Согласно социологическим данным, около половины граждан Украины готовы владеть короткоствольным оружием и приветствовали легализацию его хранения и ношения», — отметил он.

Как разоружить население

По оценкам экспертов, еще в 2017 году Украина стала лидером среди европейских стран по обороту нелегального оружия. Так или иначе, властям в скором времени придется решать этот вопрос, который также касается и легально приобретенных единиц.

По словам Михаила Дегтярева, активная скупка оружия на фоне слухов поддается логике. Однако правоохранительные органы уже сейчас должны оценить свои возможности, чтобы в дальнейшем держать оборот оружия в стране под контролем.

«Многое будет зависеть от сознательности граждан. Ненужное оружие — этот как оружие на стене в театральной постановке и представляет угрозу для самих людей», — сказал Дегтярев.

«Возможно, люди согласятся сдать оружие на возмездных условиях. Но также возможны непопулярные силовые действия, ограничивающие права владельцев. Трудно предположить. Украинская специфика очень непредсказуема», — резюмировал эксперт.

Константин Бондаренко назвал три главных условия, при которых украинским властям будет легче разоружать население.

«Во-первых, западные издания должны прекратить дезинформацию относительно войны и перестать запугивать население Украины, что завтра-послезавтра Путин нападет. Во-вторых, сама Россия должна сократить количество войск на российско-украинской границе. Третий момент — украинская власть должна показать, что она контролируют ситуацию, а силовые структуры должны продемонстрировать, что они контролируют общественный порядок и гарантируют безопасность населению», — сказал политолог.