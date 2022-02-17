Зеленский на катере направился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился в Донбасс, где утром, 17 февраля, произошло обострение ситуации. Об этом президент Украины сообщил на своей странице в Instagram.

«Катерами направляемся в район проведения ООС (Операции Объединенных сил — прим. «Газеты.Ru»)», — написал Зеленский, прикрепив видео своей поездки на катере с флагом Украины.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию у границ страны, не исключил вероятность «воспламенения». По его словам, обострение рядом с российскими границами может случиться в любое время.

Еще Песков обратил внимание, что провокационные действия Киева у линии разграничения с Донбассом усилились за сутки.