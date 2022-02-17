Пресс-секретарь президента России Песков: обстановка в Донбассе нагнетается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют сообщения с территории Донбасса и анализируют сложившуюся обстановку, сообщает РИА «Новости».

По его словам, обстановка в Донбассе нагнетается. Представитель Кремля отметил, что в регионе наблюдается огромный ударный потенциал украинских сил.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал, что Вооруженные силы Украины около десяти утра 17 февраля обстреляли окраины ДНР.

Также сообщалось, что подразделения силовиков Украины осуществляли обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В республиках Донбасса заявляли, что обстрелам ВСУ утром 17 февраля подверглись населенные пункты Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР.

На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс.