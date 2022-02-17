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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ВС Украины обстреляли из минометов территорию ЛНР

СЦКК: ВСУ открыли огонь из минометов и гранатометов по населенным пунктам ЛНР

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Alexander Ermochenko/Reuters

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что силовики ВС Украины 17 февраля четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что огонь велся в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов.

Офицер представительства ЛНР в СЦКК добавил, что украинские силовики с 5:30 мск обстреливали подконтрольные республике четыре населенных пункта. Под огонь попали Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Обстрел велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что при нынешней концентрации украинских войск на границе Донбасса хватит и случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии на территорию Донбасса.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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